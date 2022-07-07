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У Илона Маска есть дети, о которых никто не знал

В 2021 году подчиненная миллиардера родила ему близняшек.

Автор: Шапарь Анастасия
У Илона Маска есть дети, о которых никто не знал
Илон Маск.
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Американский миллиардер, изобретатель Илон Маск имеет не 7 детей, а 9. Издание The Insider сообщает, что у Маска в 2021 году родились мальчики-близнецы. 

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По информации издания, родила детей Маску его подчиненная - Шивон Зилис. Женщина трудится руководителем компании изобретателя Neuralink, что занимается разработкой и исследованием нейронных имплантов.

Данная новость стала известной обществу, когда родители подали заявление об изменении фамилии сыновей. Они захотели дать ребятам двойную фамилию Зилис-Маск.

Илон Маск - отец 9 детей. Пять - от первой супруги, писательницы Джастин Маск. Двое – от певицы Граймс и близнецы - от Шивон Зилис.

Ранее мы писали, что жена Бардаша прокомментировала развод с продюсером. Елизавета заявила, что не понимает радости общественности их расставанию. 

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Теги:
Илон Маск, дети знаменитостей

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