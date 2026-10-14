Как украсить дом на Хэллоуин: ТОП вариантов

4 способа украсить дом на Хэллоуин.

Автор: Сайко Леся

Любите ли вы натуральные стебли кукурузы и чучела, улыбающихся гоблинов или омерзительных зомби, Хэллоуин предлагает возможность сделать все возможное для украшения!

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Вот 4 способа украсить свой дом на Хэллоуин:

Заброшенный дом

Хэллоуин трудно переусердствовать; вы можете возразить, что чем больше у вас украшений, тем больше защиты от злых духов — или обманщиков — в канун Дня всех святых.

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

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Украсьте окна искусственными пауками и паутиной.

Наклеиваем наклейки с разбитым стеклом на окна

Затемните освещение на крыльце черными лампочками или желтыми лампочками.

Временно повесить криво качели на крыльце

Подпереть окна кусками дерева, чтобы создать эффект заболоченности.

Если первые заморозки уничтожили ваши летние цветы, соберите мертвые стебли для создания жутких композиций.

Добавьте мерцающие электрические свечи в окнах.

Чтобы превратить свой дом в жуткий, заброшенный дом:

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

Дом гоблинов, подходящий для детей

Предложите детям помочь с выполнением следующих поделок:

Вырежьте или раскрасьте тыквы, чтобы украсить ступеньки крыльца.

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

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Используйте простыни или пластиковые тряпки, чтобы сделать белых привидений.

Сделайте чучела-фонарики из тыквы, используя старую одежду, солому и дурацкие шляпы.

Замените лампочку на крыльце черной лампочкой.

Повесьте на крыльце самодельные украшения из белой бумаги.

Сделайте елку на Хэллоуин из оранжевых и черных вымпелов, гирлянд оранжевых огней и самодельных украшений на тему Хэллоуина.

Добавьте надувные украшения для газона и мерцающие свечи на батарейках.

Жуткая сцена

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

Добавьте эти жуткие украшения для газона:

Надгробия.

Скелеты.

Гули.

Монстры.

Крысы.

Пауки.

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

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Или составьте страшную сцену, используя старую мебель, одежду и кукол. Нарисуйте кусочки дерева или картона, чтобы они выглядели как надгробия, и повесьте на деревья устрашающие фигуры или силуэты.

Наконец, используйте дымовую машину и пугающие звуковые эффекты на стереосистеме, чтобы распугать даже самых смелых душ.

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

Дом урожая

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

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Тюки соломы.

Кукурузные стебли.

Пугала.

Тыквы.

Создайте живописную осеннюю сцену с помощью этих украшений:

Хэллоуин 2023: украшения для дома, дизайн, идеи freepik.com

Кукуруза.