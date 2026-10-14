Как украсить дом на Хэллоуин: ТОП вариантов
4 способа украсить дом на Хэллоуин.
Как украсить дом на Хэллоуин
коллаж/freepik.com
Любите ли вы натуральные стебли кукурузы и чучела, улыбающихся гоблинов или омерзительных зомби, Хэллоуин предлагает возможность сделать все возможное для украшения!
Читай также: Леденящие кровь городские легенды, которые заставят вас потерять сон сегодня вечеромХэллоуин трудно переусердствовать; вы можете возразить, что чем больше у вас украшений, тем больше защиты от злых духов — или обманщиков — в канун Дня всех святых.
Вот 4 способа украсить свой дом на Хэллоуин:
Заброшенный дом
Читай также: Фильмы на Хэллоуин на реальных событиях: ТОП-10Чтобы превратить свой дом в жуткий, заброшенный дом:
- Украсьте окна искусственными пауками и паутиной.
- Наклеиваем наклейки с разбитым стеклом на окна
- Затемните освещение на крыльце черными лампочками или желтыми лампочками.
- Временно повесить криво качели на крыльце
- Подпереть окна кусками дерева, чтобы создать эффект заболоченности.
- Если первые заморозки уничтожили ваши летние цветы, соберите мертвые стебли для создания жутких композиций.
- Добавьте мерцающие электрические свечи в окнах.
Дом гоблинов, подходящий для детей
Предложите детям помочь с выполнением следующих поделок:
- Вырежьте или раскрасьте тыквы, чтобы украсить ступеньки крыльца.
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- Используйте простыни или пластиковые тряпки, чтобы сделать белых привидений.
- Сделайте чучела-фонарики из тыквы, используя старую одежду, солому и дурацкие шляпы.
- Замените лампочку на крыльце черной лампочкой.
- Повесьте на крыльце самодельные украшения из белой бумаги.
- Сделайте елку на Хэллоуин из оранжевых и черных вымпелов, гирлянд оранжевых огней и самодельных украшений на тему Хэллоуина.
- Добавьте надувные украшения для газона и мерцающие свечи на батарейках.
Жуткая сцена
Добавьте эти жуткие украшения для газона:
- Надгробия.
- Скелеты.
- Гули.
- Монстры.
- Крысы.
- Пауки.
Читай также: Хэллоуин 2025 дата, история, традиции праздникаИли составьте страшную сцену, используя старую мебель, одежду и кукол. Нарисуйте кусочки дерева или картона, чтобы они выглядели как надгробия, и повесьте на деревья устрашающие фигуры или силуэты.
Наконец, используйте дымовую машину и пугающие звуковые эффекты на стереосистеме, чтобы распугать даже самых смелых душ.
Дом урожая
Читай также: Самые страшные места в мире: где любят щекотать нервы туристыСоздайте живописную осеннюю сцену с помощью этих украшений:
- Тюки соломы.
- Кукурузные стебли.
- Пугала.
- Тыквы.
- Кукуруза.