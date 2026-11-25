День благодарения 2026: традиции праздника, отмечают ли его в Украине
День благодарения в США отмечается 26 ноября.
День благодарения — ежегодный национальный праздник в США и Канаде, посвященный благословениям прошлого года.
В Соединенных Штатах День Благодарения отмечается в четвертый четверг ноября, как указано в совместной резолюции, принятой Конгрессом в 1941 году, и прокламации, изданной президентом Франклином Д. Рузвельтом в 1942 году.
Читай также: Рождество Пресвятой Богородицы: когда, традиции и запреты праздникаС 1957 года День Благодарения отмечается в Канаде во второй понедельник октября.
В 2026 году День благодарения приходится на 26 ноября 2026 года (США) и 12 октября 2024 года (Канада).
В Украине также отмечают День благодарения. Правда, он не имеет никакого отношения к американскому празднику. У нас День благодарения посвящен окончанию сельскохозяйственных работ. В древности украинцы отмечали праздник жатвы — Обжинки, который проводили по случаю окончания жнив. Отмечается праздник традиционно в третье воскресенье сентября, а в этом году украинский День благодарения отмечался 20 сентября.
Читай также: День зимнего солнцестояния 2025: когда, традиции и запретыТакже в Украине предлагают ввести новый государственный праздник – День благодарения, который хотят праздновать 22 октября. На сайте ВРУ соответствующий законопроект зарегистрировали 7 августа 2023 года. Авторы проекта предлагают сделать этот день выходным днем.
Об истории праздника, традициях и празднуют ли День благодарения в Украине — рассказываем дальше.
История Дня благодарения
Читай также: Рождественский пост 2026: календарь питания на каждый деньСвое начало празднование берет с давних и трагических событий: в 1620 году к берегам Америки прибыл корабль с английскими беженцами. Переселенцы, впоследствии заселившие Северную Америку, не выжили бы без помощи коренных жителей земли — индейцев.
Именно им и Богу велел отдать честь в 1621 году губернатор Уильям Брэдфорд. Так и возник День благодарения.
Во времена правления Джорджа Вашингтона народ нуждался в собственных традициях: это и стало причиной узаконивания праздника Дня благодарения. Сначала датой избрали 26 ноября, но впоследствии, в 1864 году, Авраам Линкольн распорядился перенести празднование с 26 ноября на последний четверг ноября. Традиция так и сохранилась.
День благодарения: традиции
Для американцев этот праздник стоит на ровне с Рождеством или Днем независимости, и привычки празднования придерживается каждый. Заведено ходить в церковь и благодарить Бога за все хорошее, что есть у человека; перечислять подарки судьбы — записывать все хорошие события за год и отпускать старые обиды на родных или близких.
А еще американцы устраивают парады и карнавалы в честь праздника.
Читай также: Рождественский пост 2025: когда начинается и заканчивается по новому стилюТакже в этот день вся семья собирается за столом. Все дегустируют традиционные блюда, такие как:
- жареная индейка в клюквенном соусе;
- тыквенный пирог;
- батат (сладкий картофель);
- различные блюда из кукурузы.
Парады и футбольные матчи также давно ассоциируются с Днем Благодарения.