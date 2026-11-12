Рождественский пост 2026: календарь питания на каждый день

Узнайте, когда начинается Рождественский пост в 2026 году по новому церковному календарю и как правильно питаться в этот период.

Автор: Сайко Леся

Поскольку Православная церковь Украины (ПЦУ) с 1 сентября перешла на новоюлианский календарь, все непереходные православные религиозные праздники будут отмечаться на 13 дней раньше. Соответственно изменились даты церковных постов.

Когда Рождественский пост 2026 по новой дате?

Читай также: Рождественский пост 2025: когда начинается и заканчивается по новому стилю

Традиционно ежегодно перед Рождеством Христовым, которое теперь христиане восточного обряда отмечают 25 декабря (вместо 7 января), верующие должны придерживаться строгого поста. В 2026 году Рождественский пост продлится с 15 ноября по 24 декабря.

Рождественский пост 2026 freepik.com

Рождественский пост — что можно есть

Читай также: Рождество Пресвятой Богородицы: когда, традиции и запреты праздника

В Рождественский пост соблюдаются строгие правила питания, которые предусматривают полное исключение из рациона мяса, яиц и молочных продуктов. В то же время от дня недели зависит, что можно есть в Рождественский пост.

По средам и пятницам в течение Рождественского поста соблюдается сухоядение, что означает употребление только непереработанных продуктов, не прошедших термической обработки. В последнюю неделю поста сухое питание также распространяется на понедельник.

По понедельникам можно употреблять горячие блюда без использования подсолнечного масла, а по вторникам и четвергам добавление масла разрешено. В выходные дни пост считается менее строгим, и верующим позволено даже употребление рыбы и вина.

Рождественский пост 2026 freepik.com

Календарь питания в Рождественский пост 2026 на каждый день

Читай также: Какой церковный праздник 12 декабря - традиции и что нельзя делать Первый этап (15 ноября — 6 декабря):

Понедельник: разрешено добавлять горячие блюда без масла.

Вторник, четверг, суббота и воскресенье: разрешено есть рыбу и пить вино.

Среда и пятница: сухоядение.

Второй этап (7 декабря — 18 декабря):

Понедельник: можно потреблять растительную пищу без масла.

Вторник и четверг: разрешено добавлять масло в блюда.

Среда и пятница: сухоядение.

Выходные: разрешено добавлять рыбу и масло в рацион, а также пить вино.

Читай также: Гадания на Рождество: Как узнать свою судьбу Третий Этап (19 декабря — 24 декабря):