В чем секрет и какие помидоры выбирать

Автор: Мельник Анна

Свежие или консервированные помидоры: что на самом деле полезнее для здоровья? фото: citymagazine.si

Мы привыкли считать свежие помидоры безусловным эталоном пользы. Но стоит заглянуть чуть глубже — и картина становится куда интереснее. Оказывается, консервированные томаты вовсе не уступают свежим, а по некоторым показателям даже выигрывают. В чем секрет и какие помидоры выбирать — разбираемся спокойно и без мифов вместе с City Magazine.

Один продукт — два сценария

Свежие помидоры чаще всего проделывают долгий путь до прилавка. Чтобы они пережили транспортировку, их собирают недозрелыми, и «дозревание» продолжается уже вне грядки. Это влияет и на вкус, и на концентрацию полезных веществ.

Консервированные томаты идут другим путем: их собирают в пик спелости, когда аромат, цвет и уровень антиоксидантов максимальны. Сразу после сбора плоды подвергают тепловой обработке и герметично упаковывают — так ценные вещества сохраняются надолго.

Именно эта разница объясняет, почему их польза распределяется по-разному.

Свежие: максимум витамина C

Главное достоинство свежих помидоров — высокое содержание витамина C. Он поддерживает иммунитет, помогает коже и защищает клетки от повреждений. В сыром виде витамин почти не теряется.

Также свежие томаты богаты калием, фолиевой кислотой и природными пигментами. Но есть нюанс: при длительном хранении витамин C и ароматические соединения постепенно разрушаются. Поэтому свежие помидоры особенно хороши в салатах, холодных соусах и закусках, где важны сочность и текстура.

Консервированные: чемпион по ликопину

Тепловая обработка делает ликопин — мощный антиоксидант — более доступным для усвоения. Именно поэтому в консервированных томатах его зачастую больше, чем в свежих. Ликопин связывают с поддержкой здоровья сердца и снижением воспалительных процессов.

Да, часть витамина C при нагревании теряется, но минералы и многие другие полезные соединения сохраняются. Главное правило — выбирать томаты без добавленного сахара, соли и искусственных добавок. Стеклянная тара или упаковка без BPA — дополнительный плюс.

Так что же полезнее?

Однозначного ответа нет — и в этом хорошая новость. Свежие помидоры ценны витамином C и легкостью, консервированные — ликопином и насыщенным вкусом. Они не соперники, а идеальная пара.

Лучшее решение — не выбирать между ними, а грамотно сочетать оба варианта в рационе. Именно такой подход делает питание по-настоящему сбалансированным.

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