Похмельный синдром: как от него избавиться народными методами

Узнайте, как избавиться от похмелья и предотвратить его.

Автор: Сайко Леся

Похмелье, похоже, является способом организма напомнить нам об опасностях чрезмерного баловства алкогольными напитками. Классическими симптомами похмелья являются диарея, усталость, головная боль, тошнота и дрожь. Иногда при похмельи скачет артериальное давление, сердце бьется быстрее, чем обычно, кидает в жар с большим потоотделением и кружится голова.

Читай также: Почему опасно пить алкоголь на морозе - объясняет доктор Комаровский

5 средств избавиться от похмелья

К счастью, мы подготовили для вас несколько способов, как спастись от похмелья народными методами. Также мы поделились лайфхаками, как предотвратить похмелье и его симптомы. Чтобы узнать больше, читайте статью ниже.

Очевидно, что отказ от алкоголя – лучшее решение. Но если вы пьете, вот простые советы, которые помогут предотвратить и облегчить страдания.

Пейте много жидкость. Алкоголь способствует мочеиспусканию, поскольку он подавляет высвобождение вазопрессина, гормона, который уменьшает объем мочи, выделяемой почками. Если похмелье сопровождается диареей, потливостью или рвотой, возможно, вы еще более обезвожены. Хотя тошнота может затруднить прием пищи, даже несколько глотков воды могут облегчить похмелье.

Ешьте углеводы. Употребление алкоголя может снизить уровень сахара в крови, поэтому теоретически часть усталости и головных болей при похмелье может быть связана с тем, что мозг работает без достаточного количества основного топлива. Более того, многие люди забывают есть, когда пьют, что еще больше снижает уровень сахара в крови. Тост и сок — это способ мягко вернуть уровень сахара в норму.

Читай также: На заметку: 5 напитков, которые сжигают жир на животе, пока мы спим Избегайте употребления алкогольных напитков темного цвета. Эксперименты показали, что прозрачные напитки, такие как водка и джин, вызывают похмелье реже, чем темные, такие как виски, красное вино и текила. Основной формой спирта в алкогольных напитках является этанол, но более темные спиртные напитки содержат химически родственные соединения (конгенеры), включая метанол. Одни и те же ферменты перерабатывают этанол и метанол, но метаболиты метанола особенно токсичны и могут вызвать более сильное похмелье.

Пейте кофе или чай. Кофеин, возможно, не обладает какими-либо особыми свойствами против похмелья, но как стимулятор он может помочь при сонливости. Однако важно помнить, что кофеин и алкоголь ни в коем случае нельзя смешивать, поскольку кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, заставляя пьющих чувствовать себя более бодрыми, чем в противном случае.

Примите витамины группы В и цинка. В исследовании, опубликованном в «Журнале клинической медицины», оценивалось питание в течение 24 часов до и после чрезмерного употребления алкоголя. Это было небольшое исследование, результаты которого основывались на рассказах участников, что они ели. Тем не менее они обнаружили, что люди, чья еда и напитки содержали большее количество цинка и витаминов группы В, имели менее тяжелое похмелье.

Как предотвратить похмелье

Читай также: Заботимся о печени: ТОП-3 напитка, которые способствуют ее очищению

Пить медленно и на полный желудок.

Пейте умеренно.

Похмелье влияет на людей по-разному. Например, воздействие алкоголя на маленького человека обычно сильнее, чем на более крупного. Эти советы могут помочь вам предотвратить похмелье при употреблении алкоголя:

Женщинам следует выпивать не более 1 порции напитка в день, а мужчинам – не более 2 порций напитка в день. Один напиток определяется как 360 миллилитров пива с содержанием алкоголя около 5%, 150 миллилитров вина с содержанием алкоголя около 12% или 45 миллилитров стойкого спиртного напитка.

Выпивайте стакан воды между напитками, содержащими алкоголь. Это поможет вам пить меньше алкоголя и уменьшить обезвоживание от употребления алкоголя.