Гвинет Пэлтроу – 54: лучшие фильмы со звездой Голливуда

Звезда Железного человека родилась 27 сентября 1972 года в Лос-Анджелесе.

Гвинет была в отношениях с Брэдом Питтом, Беном Аффлеком и Крисом Мартином

Сегодня, 27 сентября, популярной голливудской актрисе, предпринимательнице, обладательнице Оскара, Золотого Глобуса и Эмми, а также звезде киновселенной "Marvel" Гвинет Пэлтроу исполнилось 54 года.

Актриса дебютировала в большом кино в 1991-ом году и довольно быстро стала сотрудничать со Стивеном Спилбергом и Дэвидом Финчером. Ее карьера почти сразу же пошла вверх, и она стала одной из самых востребованных молодых актрис Голливуда. Пэлтроу по сегодняшний день неустанно трудится в кино. По случаю праздника предлагаем ознакомиться с подборкой лучших фильмов с Гвинет.

Заражение/Contagion (2011)

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Этот фильм нежданно-негаданно обрел популярность в 2020-м. А все из-за пандемии коронавируса. Роль Гвинет в картине недолгая, но яркая. Именно ее героиня в начале ленты заражается неведомой хворью и разносит эту напасть по миру.

Железный человек 3/Iron Man 3 (2013)

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Шесть лет Гвинет в основном сидела на супергеройском кино. Только посмотрите, где она успела сняться за этот период: "Мстители: Финал" (2019), "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), "Железный человек 3" (2013). Что ж, остановимся на последнем.

"Железный человек 3" – отличная лента, входящая в киновселенную "Marvel", в которой Тони Старк оказывается в безвыходной ситуации из-за неизвестных врагов. Ему нужно защитить своих родных, выяснив, кто решил разрушить его жизнь. А кроме этого, герою предстоит понять, хочет ли он быть супергероем и дальше, или же стоит остановиться и жить как обычный человек.

Спасибо за обмен/Thanks for Sharing (2012)

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История о троих сексоголиках, которые, желая побороть свою зависимость. Они вступают в общество таких же, как они, где нужно пройти 12 этапов реабилитации. Но этот путь оказывается очень сложным, ведь чуть ли не впервые им нужно наладить обычные отношения с людьми.

Любовники/Two Lovers (2008)

Главный герой – мужчина по имени Леонард, который не так давно пытался свести счеты с жизнью. Теперь он снова живет у родителей, ему нравится привлекательная соседка, однако мать с отцом хотят свести его с дочерью бизнесмена, который с ними сотрудничает. И в таком треугольнике Леонарду нужно сделать выбор.

Небесный капитан и Мир будущего/Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

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События ленты разворачиваются в 1939-ом году в Нью-Йорке, когда загадочным образом стали исчезать ученые. И расследовать это дело взялась журналистка, которая объединила усилия с пилотом. Вместе они столкнуться с людьми, которые хотят захватить целый мир.

Доказательство/Proof (2004)

Главная героиня осталась без отца, который был гениальным, но немного сумасшедшим математиком. Один из его учеников помогает ей пережить случившееся, а параллельно он изучает его записи, желая доказать величие ученого. А сама девушка понимает, что унаследованный от родителя дар – очень непростой.

Талантливый мистер Рипли/The Talented Mr. Ripley (1999)

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События ленты разворачиваются в конце 50-х годов. Том Рипли мечтает о богатой и успешной жизни, хотя не имеет ни четкого плана, ни особых возможностей для ее достижения.

Все меняется после знакомства с богатым бизнесменом, который поручает Тому отправиться в Европу. Его задача – убедить сына миллионера Дикки Гринлифа оставить беззаботную жизнь за границей, вернуться в США и прекратить тратить родительские деньги.

Том быстро сближается с Дикки, который вместе с невестой Мардж Шервуд наслаждается отдыхом и роскошной жизнью. Рипли увлекается их образом жизни и все больше вовлекается в мир развлечений, забывая о первоначальной цели своей поездки.

Однако впоследствии Дикки теряет к нему интерес. Рипли понимает, что не может предложить новому знакомому ничего, что могло бы удержать их дружбу.

Не желая возвращаться к прежней жизни, Том решает использовать свои скрытые способности. Он умеет копировать манеры и голоса других людей и подделывать подписи. Когда обстоятельства складываются в его пользу, Рипли задумывается уже не о дружбе с Дикки, а о том, чтобы занять его место.

Марти Суприм. Гений комбинаций/Marty Supreme (2025)

Лента переносит зрителей в Нью-Йорк в 1952 году и рассказывает историю амбициозного мечтателя Марти Маузера. Он стремится сделать настольный теннис не просто увлечением, а способом добиться славы и успеха.

По сюжету герой отправляется в путешествие, охватывающее ряд городов в разных странах. Вместе с яркими персонажами Марти пытается пробиться сквозь мир соперничества и амбиций, в то же время сталкиваясь с собственными иллюзиями.

Лента объединяет комедию с историей о субкультуре настольного тенниса 1950-х годов и американской мечте. В центре сюжета – одержимость главного героя своей целью и готовность бороться за нее невзирая на препятствия.

Для роли Тимоти Шаламе около семи лет занимался настольным теннисом. Актер продолжал тренировки даже во время работы над другими проектами, в частности "Дюной 2".

Ранее сообщалось о лучших фильмах Тупака Шакура, который снялся Тимом Ротом и Джеймсом Белуши.