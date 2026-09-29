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Какой церковный праздник 30 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает первого митрополита Киевского Михаила.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 30 сентября и что нельзя делать
В этот день принято разжигать в сарае старую солому из матрасов, чтобы защититься от сглаза.
открытые источники

В среду, 30 сентября, православные христиане чтят память священномученика Григория и святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В народном календаре — Григорьев день или Григорий Соломенный. Их вспоминают 30 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 13 октября. 

Церковный праздник 30 сентября по старому стилю — день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, святых мучениц.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

Какой церковный праздник 30 сентября

Святитель Михаил — первый митрополит Киевский. В конце V века его направили константинопольским патриархом в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. После, он стал "правой рукой" князя в вопросе крещения Руси, а также первым митрополитом в лике святых. В честь святителя назван храм, возведенный возле Александровской больницы в Киеве.

Мит­ро­по­лит Ми­ха­ил.
Мит­ро­по­лит Ми­ха­ил.
открытые источники

Григорий родился в Парфии, является родственником персидских и армянских царей, служил при царе Тиридате. Однажды правитель узнал, что Григорий — христианин, и подверг его страшным мукам и бросил в ров. Святой провел там 14 лет и смог там не умереть с голода благодаря женщине, что бросала хлеб в ров. 

Когда царь Тиридат заболел и потерял рассудок, Григория достали из рва, и он смог исцелить правителя и крестил его. Святого поставили в епископы Армении. Григорий многих идолопоклонников обратил ко Христу. Отошел к Богу в первой половине IV века.

Свя­щен­но­му­че­ник Гри­го­рий.
Свя­щен­но­му­че­ник Гри­го­рий.
открытые источники

Традиции и обычаи 30 сентября

В день перед Покровом Пресвятой Богородицы обычно лешие перестают бродить в лесах, а разводят беспорядок, пугая людей и животных. 30 сентября принято разжигать в сарае старую солому из матрасов под специальный заговор, а после набивать их новой соломой, чтобы защититься от сглаза.

Детей купали на пороге дома, чтобы те не болели простудой. Старшее поколение сжигали старые тапки, чтобы избавиться от боли в ногах.

  • Если грачи улетели — ждать снега.
  • Если все журавли улетели - к ранней и морозной зиме.
  • Если сова кричит — ждать холода.
  • Если первый снег выпал — зима придет нескоро.

Что нельзя делать 30 сентября

  • Не стоит принимать подарки.
  • Не следует лениться.
  • Не нужно устраивать застолья.
  • Нельзя ходить в гости.
  • Не стоит одевать грязные вещи.
  • Не нужно ссориться и думать о плохом.
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Теги:
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