Какой церковный праздник 30 сентября и что нельзя делать
Церковь почитает первого митрополита Киевского Михаила.
В среду, 30 сентября, православные христиане чтят память священномученика Григория и святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В народном календаре — Григорьев день или Григорий Соломенный. Их вспоминают 30 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 13 октября.
Церковный праздник 30 сентября по старому стилю — день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, святых мучениц.
С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.
Какой церковный праздник 30 сентября
Святитель Михаил — первый митрополит Киевский. В конце V века его направили константинопольским патриархом в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. После, он стал "правой рукой" князя в вопросе крещения Руси, а также первым митрополитом в лике святых. В честь святителя назван храм, возведенный возле Александровской больницы в Киеве.
Григорий родился в Парфии, является родственником персидских и армянских царей, служил при царе Тиридате. Однажды правитель узнал, что Григорий — христианин, и подверг его страшным мукам и бросил в ров. Святой провел там 14 лет и смог там не умереть с голода благодаря женщине, что бросала хлеб в ров.
Когда царь Тиридат заболел и потерял рассудок, Григория достали из рва, и он смог исцелить правителя и крестил его. Святого поставили в епископы Армении. Григорий многих идолопоклонников обратил ко Христу. Отошел к Богу в первой половине IV века.
Традиции и обычаи 30 сентября
В день перед Покровом Пресвятой Богородицы обычно лешие перестают бродить в лесах, а разводят беспорядок, пугая людей и животных. 30 сентября принято разжигать в сарае старую солому из матрасов под специальный заговор, а после набивать их новой соломой, чтобы защититься от сглаза.
Детей купали на пороге дома, чтобы те не болели простудой. Старшее поколение сжигали старые тапки, чтобы избавиться от боли в ногах.
- Если грачи улетели — ждать снега.
- Если все журавли улетели - к ранней и морозной зиме.
- Если сова кричит — ждать холода.
- Если первый снег выпал — зима придет нескоро.
Что нельзя делать 30 сентября
- Не стоит принимать подарки.
- Не следует лениться.
- Не нужно устраивать застолья.
- Нельзя ходить в гости.
- Не стоит одевать грязные вещи.
- Не нужно ссориться и думать о плохом.