Какой церковный праздник 30 сентября и что нельзя делать

Церковь почитает первого митрополита Киевского Михаила.

Автор: Мельник Анна

В этот день принято разжигать в сарае старую солому из матрасов, чтобы защититься от сглаза.

В среду, 30 сентября, православные христиане чтят память священномученика Григория и святителя Михаила, первого митрополита Киевского. В народном календаре — Григорьев день или Григорий Соломенный. Их вспоминают 30 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 13 октября.

Церковный праздник 30 сентября по старому стилю — день Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, святых мучениц.

С Днем ангела поздравляют обладателей имен: Александр, Александра, Алексей, Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Петр, Семен.

Какой церковный праздник 30 сентября

Святитель Михаил — первый митрополит Киевский. В конце V века его направили константинопольским патриархом в Корсунь, чтобы крестить князя Владимира. После, он стал "правой рукой" князя в вопросе крещения Руси, а также первым митрополитом в лике святых. В честь святителя назван храм, возведенный возле Александровской больницы в Киеве.

Мит­ро­по­лит Ми­ха­ил. открытые источники

Григорий родился в Парфии, является родственником персидских и армянских царей, служил при царе Тиридате. Однажды правитель узнал, что Григорий — христианин, и подверг его страшным мукам и бросил в ров. Святой провел там 14 лет и смог там не умереть с голода благодаря женщине, что бросала хлеб в ров.

Когда царь Тиридат заболел и потерял рассудок, Григория достали из рва, и он смог исцелить правителя и крестил его. Святого поставили в епископы Армении. Григорий многих идолопоклонников обратил ко Христу. Отошел к Богу в первой половине IV века.

Свя­щен­но­му­че­ник Гри­го­рий. открытые источники

Традиции и обычаи 30 сентября

В день перед Покровом Пресвятой Богородицы обычно лешие перестают бродить в лесах, а разводят беспорядок, пугая людей и животных. 30 сентября принято разжигать в сарае старую солому из матрасов под специальный заговор, а после набивать их новой соломой, чтобы защититься от сглаза.

Детей купали на пороге дома, чтобы те не болели простудой. Старшее поколение сжигали старые тапки, чтобы избавиться от боли в ногах.

Если грачи улетели — ждать снега.

Если все журавли улетели - к ранней и морозной зиме.

Если сова кричит — ждать холода.

Если первый снег выпал — зима придет нескоро.

Что нельзя делать 30 сентября