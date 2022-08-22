Какой церковный праздник 22 августа и что нельзя делать

Церковь почитает свя­того апо­стола Мат­фия.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 22 августа, православные христиане вспоминают святого апо­стола Мат­фия. В народе этот день называют Змиесос коров или Матвей ненастный. В мире отмечают День памяти жертв насилия на почве религии.

Именины празднуют носители имен: Ян, Яков, Юлиан, Самуил, Петр, Матвей, Макар, Леонтий, Иван, Дмитрий, Григорий, Антон, Алексей, Мария, Ирина, Арина.

Какой церковный праздник 22 августа

Святой апостол Матфий родился в Вифлееме. С детства изучал Закон Божий по Священным Книгам под покровительством святого Симеона. Когда Иисус Христос явил Себя миру, то Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал и был избран в число 70 учеников.

Свя­той апо­стол Мат­фий. azbyka.ru

После Вознесения Спасителя апостол Матфий был избран в число 12 апостолов. Позже святой вместе с другими апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а после проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Матфий обладал даром чудотворения, исцелял больных и изгонял бесов.

Много раз жизнь Матфия находилась под угрозой, но каждый раз смерть миновала. Однажды синедрион приговорил апостола к смерти за распространение христианства. По разным сведениям святитель был забит камнями или распят на кресте.

Традиции и обычаи 22 августа

День памяти Матфея называют в народе Матфей Змиесос. Считается, что в этот день змеи цепляются к коровьему вымени и высасывают молоко. Поэтому животных старались не выпускать пастись. Хозяйки пытались доить корову в одиночестве, чтобы не сглазили.

В этот день особенно следили за коровами. открытые источники

Если сильный ветер - к холодной зиме.

Если спокойная погода - к теплой и долгой осени.

Если дождливо - к плохой погоде до конца лета.

Что нельзя делать 22 августа

Нельзя менять работу или род деятельности.

Не стоит надевать украшения из металла.

Не следует пить травяные зелья.

Не нужно смотреть на луну.

Международный день памяти жертв насилия на почве религии

День памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений был учрежден в мае 2019 года Генассамблеей ООН. Организация создала специальную платформу, на которую идет вся информации о неправомерных действиях религиозных фанатов или о преследовании на почве религиозных убеждений. Данная платформа помогает выявить религиозных преступников и продемонстрировать возможность разработать план по предотвращению религиозного терроризма в будущем.

Цель праздника: призвать государственных и общественных деятелей, государства и общественные организации, представителей всех религий вспомнить в этот день о религиозном и расовом геноциде, вспомнить всех пострадавших и жертв террористов, погибших из-за религиозных убеждений.