Какой церковный праздник 22 августа и что нельзя делать
Церковь почитает святого апостола Матфия.
В понедельник, 22 августа, православные христиане вспоминают святого апостола Матфия. В народе этот день называют Змиесос коров или Матвей ненастный. В мире отмечают День памяти жертв насилия на почве религии.
Именины празднуют носители имен: Ян, Яков, Юлиан, Самуил, Петр, Матвей, Макар, Леонтий, Иван, Дмитрий, Григорий, Антон, Алексей, Мария, Ирина, Арина.
Какой церковный праздник 22 августа
Святой апостол Матфий родился в Вифлееме. С детства изучал Закон Божий по Священным Книгам под покровительством святого Симеона. Когда Иисус Христос явил Себя миру, то Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал и был избран в число 70 учеников.
После Вознесения Спасителя апостол Матфий был избран в число 12 апостолов. Позже святой вместе с другими апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а после проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Матфий обладал даром чудотворения, исцелял больных и изгонял бесов.
Много раз жизнь Матфия находилась под угрозой, но каждый раз смерть миновала. Однажды синедрион приговорил апостола к смерти за распространение христианства. По разным сведениям святитель был забит камнями или распят на кресте.
Традиции и обычаи 22 августа
День памяти Матфея называют в народе Матфей Змиесос. Считается, что в этот день змеи цепляются к коровьему вымени и высасывают молоко. Поэтому животных старались не выпускать пастись. Хозяйки пытались доить корову в одиночестве, чтобы не сглазили.
- Если сильный ветер - к холодной зиме.
- Если спокойная погода - к теплой и долгой осени.
- Если дождливо - к плохой погоде до конца лета.
Что нельзя делать 22 августа
- Нельзя менять работу или род деятельности.
- Не стоит надевать украшения из металла.
- Не следует пить травяные зелья.
- Не нужно смотреть на луну.
Международный день памяти жертв насилия на почве религии
День памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений был учрежден в мае 2019 года Генассамблеей ООН. Организация создала специальную платформу, на которую идет вся информации о неправомерных действиях религиозных фанатов или о преследовании на почве религиозных убеждений. Данная платформа помогает выявить религиозных преступников и продемонстрировать возможность разработать план по предотвращению религиозного терроризма в будущем.
Цель праздника: призвать государственных и общественных деятелей, государства и общественные организации, представителей всех религий вспомнить в этот день о религиозном и расовом геноциде, вспомнить всех пострадавших и жертв террористов, погибших из-за религиозных убеждений.