АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 22 августа и что нельзя делать

Церковь почитает свя­того апо­стола Мат­фия.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 22 августа и что нельзя делать
Печерская Лавра.
EPA

В понедельник, 22 августа, православные христиане вспоминают святого апо­стола Мат­фия. В народе этот день называют Змиесос коров или Матвей ненастный. В мире отмечают День памяти жертв насилия на почве религии.

Именины празднуют носители имен: Ян, Яков, Юлиан, Самуил, Петр, Матвей, Макар, Леонтий, Иван, Дмитрий, Григорий, Антон, Алексей, Мария, Ирина, Арина.

Какой церковный праздник 22 августа

Святой апостол Матфий родился в Вифлееме. С детства изучал Закон Божий по Священным Книгам под покровительством святого Симеона. Когда Иисус Христос явил Себя миру, то Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал и был избран в число 70 учеников.

Свя­той апо­стол Мат­фий.
Свя­той апо­стол Мат­фий.
azbyka.ru

После Вознесения Спасителя апостол Матфий был избран в число 12 апостолов. Позже святой вместе с другими апостолами от двенадцати стал свидетелем сошествия Святого Духа, а после проповедовал в Иерусалиме и Иудее. Матфий обладал даром чудотворения, исцелял больных и изгонял бесов.

Много раз жизнь Матфия находилась под угрозой, но каждый раз смерть миновала. Однажды синедрион приговорил апостола к смерти за распространение христианства. По разным сведениям святитель был забит камнями или распят на кресте.

Традиции и обычаи 22 августа

День памяти Матфея называют в народе Матфей Змиесос. Считается, что в этот день змеи цепляются к коровьему вымени и высасывают молоко. Поэтому животных старались не выпускать пастись. Хозяйки пытались доить корову в одиночестве, чтобы не сглазили.

В этот день особенно следили за коровами.
В этот день особенно следили за коровами.
открытые источники

  • Если сильный ветер - к холодной зиме.
  • Если спокойная погода - к теплой и долгой осени.
  • Если дождливо - к плохой погоде до конца лета.

Что нельзя делать 22 августа

  • Нельзя менять работу или род деятельности.
  • Не стоит надевать украшения из металла.
  • Не следует пить травяные зелья.
  • Не нужно смотреть на луну.

Международный день памяти жертв насилия на почве религии

День памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений был учрежден в мае 2019 года Генассамблеей ООН. Организация создала специальную платформу, на которую идет вся информации о неправомерных действиях религиозных фанатов или о преследовании на почве религиозных убеждений. Данная платформа помогает выявить религиозных преступников и продемонстрировать возможность разработать план по предотвращению религиозного терроризма в будущем.

Цель праздника: призвать государственных и общественных деятелей, государства и общественные организации, представителей всех религий вспомнить в этот день о религиозном и расовом геноциде, вспомнить всех пострадавших и жертв террористов, погибших из-за религиозных убеждений. 

Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 23 августа и что нельзя делать
Какой церковный праздник 23 августа и что нельзя делать
Какой церковный праздник 21 августа и что нельзя делать
Какой церковный праздник 21 августа и что нельзя делать
Жена Гордона сообщила об осуществлении "маленькой мечты"
Жена Гордона сообщила об осуществлении "маленькой мечты"
Олег Сенцов впервые поведал, как познакомился с женой
Олег Сенцов впервые поведал, как познакомился с женой
Джей Ло впервые показала свое портретное фото в свадебной фате
Джей Ло впервые показала свое портретное фото в свадебной фате
Галкин выступил в Варшаве в сине-желтом костюме
Галкин выступил в Варшаве в сине-желтом костюме

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK