Вознесение Господне 2024: когда, традиции и запреты в праздник

Христиане восточного обряда будут отмечать Вознесение Господне 2024 в июне.

Автор: Мельник Анна

Вознесение Господне — один из самых важных христианских праздников, который наступает через 40 дней после Пасхи. Рассказываем, когда в Украине будут отмечать Вознесение по новому календарю, о главных обычаях и запретах этого дня.

Когда будет Вознесение Господне 2024 в Украине

Вознесение Господне относится к числу праздников, которые имеют нефиксированную дату, поэтому переход на новоюлианский календарь (с 1 сентября 2023 года) на него не влияет. Поскольку этот день отмечают через 40 дней после Пасхи, то Вознесение Господне в этом году состоится для христиан восточного обряда 13 июня, а для христиан западного — 9 мая.

Что такое Вознесение Господне: история и традиции

Согласно Библии, после воскресения из мертвых Иисус Христос в течение сорока дней пребывал среди своих учеников, рассказывая им о Царстве Божьем и наставляя их. На сороковой день Господь собрал своих учеников на горе Елеон у Иерусалима. Здесь, благословив их, Иисус вознесся на небеса.

Ангелы сообщили ученикам, что Иисус вернется снова на землю в будущем, чтобы судить живых и мертвых.

В память об этом событии христиане отмечают праздник Вознесения Господня. Этот праздник всегда приходится на четверг, так как празднуется на сороковой день после Пасхи. В этот день в храмах проходят торжественные богослужения, где верующие молятся за спасение своих душ.

На горе Елеон находится монастырь, куда стекаются паломники со всего мира. Здесь можно увидеть так называемый "отпечаток ноги" Иисуса, который, по преданию, остался на камне в момент Его Вознесения.

Вознесение Господне имеет глубокое духовное значение. Оно символизирует завершение земного служения Иисуса Христа и начало Его небесного царства. Для верующих это также напоминание о необходимости готовиться к Его Второму пришествию и Судному дню.

Вознесение Господне открытые источники

Что нельзя делать на Вознесение Господне