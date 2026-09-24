Гомес намекнула на материнство после заявления о невозможности завести детей

Селена Гомес все еще планирует стать матерью.

Селена Гомес – 34-летняя американская певица и актриса – снова публично вспомнила о возможности стать матерью. На эту тему она поговорила во время выступления на фестивале инноваций Fast Company в Нью-Йорке, где речь шла о деятельности ее некоммерческого Rare Impact Fund в области психического здоровья.

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Во время мероприятия у Селены поинтересовались тем, каким результатом работы организации она гордится. Гомес, как она отметила, переполняет гордость, что они меняют мир к лучшему. А еще сказала:

"У меня есть 13-летняя сестра, которая для меня – целый мир; впоследствии у меня будут собственные дети, и я не хочу, чтобы эта тема была табуированной".

Заявление Селены прозвучало через два года после его интервью Vanity Fair. Тогда она впервые рассказала, что по медицинским причинам не может самостоятельно выносить ребенка. У Гомес, мол, есть проблемы со здоровьем, из-за которых беременность могла бы представлять серьезную опасность для нее и будущего ребенка. Артистке понадобилось время, чтобы принять эту информацию, однако она не отказалась от мечты стать матерью.

instagram selenagomez

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По словам певицы, ее путь к материнству может быть другим, чем она когда-либо представляла. В то же время, Селена Гомес не раскрывает, когда именно планирует обзавестись детьми и какой способ для воплощения этой мечты рассматривает.