Самые дорогие картины в мире: ТОП-20

Леонардо да Винчи, Виллем де Кунинг, Джексон Поллок и ряд других художников оставили после себя самые дорогие картины.

Существуют бесценные произведения искусства. Но для некоторых аукционисты (и обычные продавцы) все же подобрали астрономическую цену. Самой дорогой на сегодня картиной является "Спаситель мира". Ее автором, как полагают эксперты, стал Леонардо да Винчи. Это произведение 1500-х годов обошлось новому владельцу в 450,3 миллиона долларов. За изображение заплатил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Картина всегда была скрыта от глаз общественности: она никогда не выставлялась.

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Самые дорогие продажи картин состоялись в последнее 20-летие и доказывают, что арт-рынок резко вырос с начала 21 века. Французские мастера, такие как Поль Гоген и Поль Сезанн, соседствуют с Пабло Пикассо из Испании, итальянцем Амедео Модильяни и голландцем Виллемом де Кунингом в перечне тех, чьи творения были проданы дороже всего. О них и самых дорогих в мире картинах узнавайте ниже.

1 место – Спаситель мира Леонардо да Винчи – 450,3 млн долларов

Картина продана на аукционе "Кристис" и до сих пор удерживает пальму первенства.

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2 место – Обмен Виллема де Кунинга – 300 млн долларов

Творение американского художника-экспрессиониста голландского происхождения Виллема де Кунинга 1955. В сентябре 2015 года Фонд Дэвида Геффена продал ее Кеннету Гриффину за 300 миллионов долларов. Ныне "Обмен" арендован Чикагским институтом искусств.

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3 место – Игроки в карты Поля Сезанна – 250 млн долларов

Картина из серии 5 картин, написанная 1892-1893 годах. Ее приобрела в 2012 году семья эмира Катара у частного коллекционера.

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4 место – Когда свадьба? Поля Гогена – 210 млн долларов

Картина, написанная Полем Гогеном на Таити в 1892 году. В 2015 году ее приобрело музейное ведомство Катара.

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5 место – Число 17А Джексона Поллока – 200 млн долларов

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"Номер 17А" – картина Джексона Поллока в стиле абстрактного экспрессионизма. Она принадлежит управляющему хедж-фондом Кеннету С. Гриффину, который купил ее в сентябре 2015 года у Дэвида Геффена за 200 миллионов долларов.

Картина написана в 1948 году масляными красками на ДВП и представляет собой капельную живопись, созданную путем разбрызгивания краски на горизонтальную поверхность.

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6 место – Знаменосец Рембрандта – 198 млн долларов

Автопортрет Рембрандта, ранее находившийся в парижской коллекции Эли де Ротшильд и приобретенный Рейксмузеумом при содействии голландского государства и Vereniging Rembrandt в 2021 году.

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7 место – Shot Sage Blue Marilyn Энди Уорхола – 195 млн долларов

Серия трафаретных картин-портретов Мэрилин Монро, созданных в 1964 году Энди Уорхолом. Пошла с молотка в мае 2022 года на аукционе Christie's.

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8 место – № 6 ("Фиолетовое, зеленое и красное") Марка Ротко – 186 млн долларов

Картина латвийско-американского художника-абстракциониста Марка Ротко. Она был написан в 1951 году. Как и другие работы Ротко этого периода, № 6 состоит из больших цветовых пространств, очерченных неровными туманными оттенками. В 2014 году она стала одной из самых дорогих картин, проданных на аукционе.

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9 место – Водяные змеи II Густава Климта – 183,8 млн долларов

"Водяные змеи II", представляет собой картину маслом, написанную Густавом Климтом в 1907 году. Это продолжение более ранней картины "Водяные змеи I". Картина имеет богатую историю. Во время Второй мировой войны она была украдена нацистами, а в последнее время стала центром споров, связанных с ее рекордной продажей в 2013 году.

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10 место – Подвесные портреты Мартена Сулманса и Опьен Коппит Рембрандта – 180 млн долларов

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Картины представляют собой пару свадебных портретов в полный рост работы Рембрандта. Они были написаны по случаю свадьбы Мартена Сулманса и Опьен Коппит в 1634 году. Ранее принадлежавшие семье Ротшильдов, произведения стали совместной собственностью Лувра и Государственного музея в 2015 году.

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11 место – Алжирские женщины, версия "О" Пабло Пикассо – 179,4 млн долларов

Серия картин, созданная в 1954–1955 годах, была вдохновлена картиной Эжена Делакруа 1834 года "Алжирские женщины в своей квартире". Эта серия является одной из нескольких, написанных Пикассо в честь художников, которыми он восхищался.

"Версия O" была продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке во второй раз в мае 2015 года за 179,4 миллиона долларов. Ее купил бывший премьер-министр Катара Хамад бин Джассим бин Джабер Аль Тани.

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12 место – Ню-кушетка Амедео Модильяни – 170,4 млн долларов

"Ню-кушетка" (также известная как "Красная обнаженная", или "Лежащая обнаженная") – картина итальянского художника Амедео Модильяни, написанная маслом на холсте в 1917 году. Это одна из его наиболее широко воспроизводимых и выставляемых картин.

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13 место – Шедевр Роя Лихтенштейна – 165 млн долларов

Картина Роя Лихтенштейна в стиле поп-арт 1962 года. В 2017 году картина была продана за 165 миллионов долларов.

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14 место – Ню-кушетка (sur le coté gauche) Амедео Модильяни – 157,2 млн долларов

Написанная в 1917 году. Была продана с аукциона Sotheby's в апреле 2018 года. В статье для The Guardian британский искусствовед Джонатан Джонс сравнил ее с работой Энгра 1814 года "Большая одалиска".

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15 место – Мечта Пабло Пикассо – 155 млн долларов

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Картина 1932 года, написанная маслом на холсте Пабло Пикассо, которому тогда было 50 лет, изображающая его 22-летнюю любовницу Мари-Терез Вальтер. Говорят, что она была написана за один день, 24 января 1932 года. Относится к периоду искаженных изображений Пикассо с его упрощенными очертаниями и контрастными цветами, напоминающими ранний кубизм.

26 марта 2013 года картина была продана на частной распродаже за 155 миллионов долларов, что сделало ее одной из самых дорогих картин, когда-либо проданных.

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16 место – Портрет Адели Блох-Бауэр II Густава Климта – 150 млн долларов

Картина Густава Климта 1912 года. Работа представляет собой портрет Адели Блох-Бауэр (1881-1925), венской светской львицы, покровительницы и близкой подруги Климта.

В 1907 году Климт завершил более ранний портрет Блох-Бауэра. Во время Второй мировой войны оба портрета оказались среди произведений искусства, похищенных нацистами у потомков Блох-Бауэра. После войны "Портрет Адели Блох-Бауэр II" выставлялся в Австрийской галерее Бельведер до 2006 года, когда он был возвращен племяннице Адели Блох-Бауэр.

Осенью 2014 года "Адель Блох-Бауэр II" была передана в качестве специального долгосрочного займа Музею современного искусства в Нью-Йорке. Летом 2016 года продана неизвестному покупателю из Китая за 150 миллионов долларов.

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17 место – № 5, 1948 Джексона Поллока – 140 млн долларов

Картина Джексона Поллока, американского художника, известного своим вкладом в движение абстрактного экспрессионизма. Она была продана 22 мая 2006 года за 140 миллионов долларов.

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18 место – Женщина III Виллема де Кунинга – 137,5 млн долларов

Картина художника-абстракциониста Виллема де Кунинга из серии из шести картин "Женщины", созданных де Кунингом в начале 1950-х годов и впервые выставленных в галерее Сидни Дженис в 1953 году.

В ноябре 2006 года картина была продана миллиардеру Стивену А. Коэну за 137,5 миллиона долларов.

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19 место – Портрет Адели Блох-Бауэр I Густава Климта – 135 млн долларов

Также называемая "Дама в золоте", или "Женщина в золоте" картина Густава Климта, написанная между 1903 и 1907 годами. Была украдена нацистами в 1941 году и выставлена в Австрийской галерее Бельведер в Вене.

В 1998 году Хубертус Чернин, австрийский журналист-расследователь, установил, что в галерее Бельведер хранится несколько работ, украденных у еврейских владельцев во время войны, и что галерея отказалась вернуть произведения искусства их первоначальным владельцам или признать факт кражи. Одна из племянниц Фердинанда, Мария Альтманн, наняла адвоката Э. Рандола Шенберга, чтобы тот предъявил галерее иск о возврате пяти работ Климта. В 2006 году после семилетнего судебного иска, который включал слушания в Верховном суде США, арбитражный комитет в Вене согласился с тем, что эта и другие картины были украдены у семьи и должны быть возвращены Альтманн. В том же году она продала ее за 135 миллионов долларов, что на тот момент было рекордной ценой за картину, бизнесмену и коллекционеру произведений искусства Рональду Лаудеру, который поместил работу в Neue Galerie, нью-йоркскую галерею, соучредителем которой он был.

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20 место – Одинокая Поля Гогена – 120 млн долларов

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Картина постимпрессиониста Поля Гогена, написанная маслом на холсте в 1893 году . Нарисованная на Таити поза считается табуированной, поскольку в ней женщина готовится к сексуальному проникновению.

Работа была частью судебного процесса между российским миллиардером Дмитрием Рыболовлевым, швейцарским арт-дилером Ивом Бувье и аукционным домом Sotheby's, причем первый обвинял две последние стороны в завышении цен. "Одинокая" была куплена Рыболовлевым за предполагаемую сумму в 120 миллионов долларов США и перепродана с большими потерями – всего за 50 миллионов долларов США.

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