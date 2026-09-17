Церковь чтит память преподобного Евмения.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 18 сентября и что нельзя делать

В пятницу, 18 сентября, православные христиане почитают преподобного Евмения. Его вспоминают 18 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 1 октября.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София.

Какой церковный праздник 18 сентября

Преподобный Евмений всю земную жизнь отличался добродетельностью и отсутствием земных соблазнов. Все нажитое имущество он раздал нуждающимся, позаботившись о спасении души. Из-за искренней и полной любви к Богу жизни Евмений возведен в сан епископа Гортинского. В статусе епископа он продолжал помогать каждому, кто погряз в горе и проблемах. Помогал неимущим и сиротам. Молитвы преподобного Евмения были настолько сильны, что во время сильной засухи он смог попросить у Бога сильный дождь.

На православном пути Евмения стояла ересь монофелитов, когда ставили под сомнение или отрицали доктрины христианской веры. Именно из-за борьбы с ересью епископа Гортинского сослали в Фиваиду, где он скончался в 7 веке.

Икона Святого Евмения pinterest.com

Традиции и обычаи 18 сентября

Наши предки в этот день наблюдали за журавлями, которые решали в теплые края. Часто кричали птицам вслед, чтобы они вернулись и принесли весну. С этого дня начинали собирать шиповник, и из ягод изготавливали целебные отвары и разнообразные блюда.

Если птицы еще не улетают - зима придет нескоро.

Береза не опала – зима задержится.

Если сорняки высокие - снега зимой будет много.

Что нельзя делать 18 сентября