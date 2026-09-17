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Какой церковный праздник 18 сентября и что нельзя делать

Церковь чтит память преподобного Евмения.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 18 сентября и что нельзя делать
Какой церковный праздник 18 сентября и что нельзя делать
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В пятницу, 18 сентября, православные христиане почитают преподобного Евмения. Его вспоминают 18 сентября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 1 октября. 

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Аркадий, Борис, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Алексей, Петр, Сергей, Ирина, София.

Какой церковный праздник 18 сентября

Преподобный Евмений всю земную жизнь отличался добродетельностью и отсутствием земных соблазнов. Все нажитое имущество он раздал нуждающимся, позаботившись о спасении души. Из-за искренней и полной любви к Богу жизни Евмений возведен в сан епископа Гортинского. В статусе епископа он продолжал помогать каждому, кто погряз в горе и проблемах. Помогал неимущим и сиротам. Молитвы преподобного Евмения были настолько сильны, что во время сильной засухи он смог попросить у Бога сильный дождь. 

На православном пути Евмения стояла ересь монофелитов, когда ставили под сомнение или отрицали доктрины христианской веры. Именно из-за борьбы с ересью епископа Гортинского сослали в Фиваиду, где он скончался в 7 веке. 

Икона Святого Евмения
Икона Святого Евмения
pinterest.com

Традиции и обычаи 18 сентября

Наши предки в этот день наблюдали за журавлями, которые решали в теплые края. Часто кричали птицам вслед, чтобы они вернулись и принесли весну. С этого дня начинали собирать шиповник, и из ягод изготавливали целебные отвары и разнообразные блюда. 

  • Если птицы еще не улетают - зима придет нескоро.
  • Береза не опала – зима задержится.
  • Если сорняки высокие - снега зимой будет много. 

Что нельзя делать 18 сентября

  • Не стоит убирать паутину.
  • Нельзя лениться, чтобы не голодать зимой.
  • Нельзя просить у Бога больше, чем вам нужно.
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