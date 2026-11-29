Какой народный праздник, традиции, обычаи и запреты в этот день

Автор: Мельник Анна

День Андрея Первозванного 30 ноября - традиции и что нельзя делать

В понедельник, 30 ноября, православная церковь отмечает День святого апостола Андрея Первозванного. В народном календаре — Андрей Зимний. Его почитают 30 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю -13 декабря.

С именинами поздравляют обладателей имен: Андрей, Иван.

Какой церковный праздник 30 ноября

Андрей Первозванный - один из двенадцати апостолов. Он родился в Вифсаиде Галилейской, после переехал в Капернауму, где с братом Симоном занимался рыбной ловлей. С юных лет Андрей отличался устремленностью к Богу. Святой стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя. Позже апостол Андрей стал первым учеником Христа и первым исповедал Его Спасителем, а также привел к Нему будущего апостола Петра, своего старшего брата.

После Воскресения и Вознесения Христа, апостол вернулся в Иерусалим. В День Пятидесятницы с другими апостолами и Пресвятой Богородицей Андрей исполнили Дух Святого, как предсказал Господь.

После апостол с проповедью Слова Божия ходил по разным частям света. Апостолу Андрею пришлось множество скорби пережить из-за язычников - избиения, гонения.

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Последним городом, куда прибыл Андрей Первозванный, стал Парты. Здесь он мученически погиб в 62 году. В городе он помог многим людям исцелиться от неизлечимых болезней, но правитель, консул Эгеат, оставался при своей языческой вере. Разозленный Эгеат приказал распять апостола. Андрей Первозванный сам взошел на место казни. Известно, что крест, на котором он был распят, имел форму буквы "Х" и получил название "Андреевский крест".

Мужчина был привязан два дня к кресту, с которого апостол учил собравшихся вокруг горожан. В итоге Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой стал молиться, чтобы Бог удостоил его крестной смерти. Распятый апостол произнес: "Господи, Иисусе Христе, прими дух мой".

Традиции и обычаи 30 ноября

На Руси девушки молились апостолу, чтобы встретить хорошего парня. Также в этот день гадали на суженого. Накануне девушки соблюдали пост, а за ужином отламывали кусок от хлеба, клали под подушку и приговаривали: "Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать".

Также можно сорвать ветку фруктового дерева и поставить в воду. Зацветет к Рождеству — выйдет девушка замуж в этом году.

На Руси было принято на Андрея слушать воду. Если стояла спокойно - к теплой зиме. Если слышатся гудение и стоны - к бурям и сильным морозам.

Что нельзя делать 30 ноября