Какой церковный праздник 16 декабря - традиции и что нельзя делать

Церковь почитает преподобного Иоанна Молчальника.

Автор: Шапарь Анастасия

В пятницу, 16 декабря, православные христиане вспоминают преподобного Иоанна Молчальника. В народном календаре - Иван Молчальник. В мире отмечают День покорения вершин.

С днем ангела поздравляют обладателей имен: Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай, Савва, Федор.

Какой церковный праздник 16 декабря

Преподобный Иоанн Молчальник начиная с детства стал изучать Священное Писание и молиться. Когда не стало родителей, Иоанн раздал часть наследства бедным, остальное пожертвовал на постройку храмов. Сам же ушел в монастырь, где прожил 10 лет, до назначения его епископом Колонийской церкви.

Святой Иоанн. azbyka.ru

Вскоре преподобный оставил свой пост и уплыл в Иерусалим, потому что его угнетало вмешательство правительства в духовные дела. В Иерусалиме Иоанн стал простым послушником в лавре преподобного Саввы. Там святой принял обет молчания, а позже поселился в пустыне, так как желал полнейшего уединения. На протяжении 9 лет святой прожил в одиночестве и питался травами. Однако игумен Савва смог уговорить Иоанна вернуться в обитель. В лавре преподобный прожил 66 лет, где был известен талантом исцелять людей силой своей молитвы.

Традиции и обычаи 16 декабря

В народе было принято на Ивана меньше говорить и писать. Люди верили, что тот, кто весь день промолчит, тот весь год будет красноречив. Также молчание не просто избавит от проблем, но и принесет удачу: "Иван молчит, добрая молва дело растит".

Яркие звезды - к метели.

Если уже лежит снег - на будущий год ожидается плохой урожай.

Если птицы низко летают - к непогоде.

Если птицы громко поют - к оттепели.

Что нельзя делать 16 декабря

Нельзя ругаться, конфликтовать и кричать.

Не стоит громко разговаривать и веселиться.

Не следует что-то обещать.

Нельзя игнорировать проблемы со здоровьем и заниматься самолечением.

Не стоит употреблять жирную пищу и алкоголь.

День покорения вершин

Данный праздник - инициатива любителей экстремального спорта, чтобы праздновать новые покоренные вершины. Однако со временем праздник стал также для всех, кто стремится покорить вершины карьерного или личностного роста.

Под вершинами начали подразумевать все достижения разного уровня - от раннего подъема по утрам до отказа от курения, алкоголя, преодоления страхов, получения новой работы и другое.

День покорения вершин отмечается как в прямом смысле альпинистами и любителями, так и всеми смелыми и целеустремленными людьми. depositphotos.com

День покорения вершин - праздник всех целеустремленных, увлеченных людей, а также некая отправная точка, толчок для тех, кто боялся рискнуть и что-то поменять в своей жизни.