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Какой церковный праздник 27 декабря и что нельзя делать

Церковь чтит память святого Стефана.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 27 декабря и что нельзя делать
Святой Стефан - первый мученик в христианской истории.
azbyka.ru

В среду, 27 декабря, православные христиане вспоминают мученика Стефана. Его почитают 27 декабря по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю его вспоминают 9 января. 27 декабря в Украине празднуют День контрразведки СБУ и День вырезания снежинок.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Антонина, Степан, Тихон, Федор.

Какой церковный праздник 27 декабря

Святой Стефан - первый христианский мученик, который происходил из еврейской диаспоры. Синедрион повелел казнить Стефана за христианскую проповедь в Иерусалиме примерно в 34 году нашей эры.

Святой мученик Стефан.
Святой мученик Стефан.
azbyka.ru

Традиции и обычаи 27 декабря

На Степана пастухи заключали договора с крестьянами, у которых был скот: "Степанов день пастуха год кормит", "В пастухи наймешься — вся деревня у тебя в долгу", "На святого Степана каждый себе пан".

На Руси чествовали и лошадей - поили из серебряной посуды и ставили осиновые колья по углам дома для того, чтобы ведьмы не могли подойти к дому и хлеву.

Продолжались Святки. Молодые ходили по гостям, поздравляли с праздниками и пели песни, желая достатка и урожая. Также было принято "хоронить" девушкам печали. Для этого в определенном месте устанавливали "чашу пагубную", а потом девушки подходили по очереди, сливали в нее воду из принесенных с собой сосудов, тем самым смывали тоску с сердца.

  • Со Степана стоит ждать морозов.
  • Если идет снег - к дождливой погоде.

Что нельзя делать 27 декабря

  • Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

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