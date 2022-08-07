Какой церковный праздник 7 августа и что нельзя делать

Христиане чтят память преподобного Макария Желтоводского, праведной Анны и святой Олимпиады.

Автор: Шапарь Анастасия

В воскресенье, 7 августа, православная церковь вспоминает преподобного Макария Желтоводского, праведную Анну и святую Олимпиаду. В народе этот день прозвали Летняя Анна.

Именины празднуют обладатели имен: Ираида, Макар, Александр, Николай, Анна.

Какой церковный праздник 7 августа

Олимпиада была замужем за разгульным человеком, после смерти которого она решила больше не выходить замуж. Девушка служила при храме для крещения женщин. Император Феодосий просил ее выйти замуж за его друга, но услышал отказ. Тогда правитель решил опекаться имением святой, но женщина ответила, что может сама распорядиться им. С того времени имение стало служить на благо всем нуждающимся, а Олимпиада жила скромно и большую часть времени посвящала молитве. Константинопольский епископ Нектарий сделал ее диаконессой и советником по делам церкви. Святая вытерпела гонения, клевету и ложь, была изгнана из столицы. Олимпиада умерла в 410 году и завещала сбросить тело в море.

Свя­тая Олим­пи­а­да. azbyka.ru

Праведная Анна - мать Богородицы. Вместе с мужем Иоакимом они жили в Назарете Галилейском и не имели детей до глубокой старости. Супруги переносили презрение и насмешки, но продолжали молиться Богу, смиренно уповая на Его Волю.

Однажды, во время большого праздника, Иоаким принес дары в Иерусалим для Бога, но не были приняты священником Рувимом, который считал, что бездетный муж не может приносить жертву Богу. Это очень опечалило старца, и он посчитал себя самым грешным из людей, решил не возвращаться домой, а поселиться в одиночестве в пустынном месте.

Когда его праведная супруга Анна узнала, то стала в посте и молитве скорбно просить Бога о даровании ей ребенка. Об этом же просил Бога и праведный Иоаким. Молитва супругов была услышана - им обоим Ангел возвестил о том, что родится у них Дочь, которую благословит весь род человеческий. По повелению Небесного Вестника, праведные встретились в Иерусалиме, где у них родилась Дочь Мария.

Праведная Анна. azbyka.ru

Макарий родился в Нижнем Новгороде и в 12 лет ушел в Печерский монастырь, просив о постриге. Родители мальчика горевали о нем, думая, что его убили дикие звери. Спустя 3 года отец узнал, где его сын, и захотел увидеться. Но Макарий отказался, считая, что его истинный отец - это Бог. Разрешил только поцеловать свою руку через окно и пообещал молиться о здравии родителей.

В 1439 году, после нападения казанских татар и чудесного освобождения, Макарий со своими иноками отправился в Галицкую страну. В городе Унжи он попросил у местных жителей показать, где пустыня. Когда Макарий пришел на место, то водрузил крест, поставил келью и основал обитель. Умер в 1444 году, а мощи его стали бессмертными.

Пре­по­доб­ный Ма­ка­рий Жел­то­вод­ский. azbyka.ru

Традиции и обычаи 7 августа

Народный праздник под названием Летняя Анна посвящен молитве о помощи в зачатии и исцелении от бесплодия. Святая Анна стала символом семейной жизни и покровительницей всех женщин. Считается, что с 7 августа дни становятся холоднее.

Огородники идут выкапывать ранний картофель. Также люди отправлялись в лес за грибами, а на ужин готовили овощные блюда и грибную юшку.

Если аисты собираются в стаи - к ранней зиме.

Если погода теплая - к неснежной зиме.

Если утром холодно - ждать ранней зимы.

Погода в первой половине дня - такая же будет до конца декабря.

Что нельзя делать 7 августа