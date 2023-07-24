Именинница дня: секреты красоты и молодости Дженнифер Лопес

Певица отмечает 54-летие.

Автор: Мельник Анна

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Регулярная физическая активность и дыхательные практики

Сегодня, 24 июля, знаменитая американская певица, бизнесвумен, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес отмечает день рождения. В это сложно поверить, но артистке исполнилось 54 года. Многие поклонники думают, что Джей Ло точно нашла эликсир молодости, однако все гораздо банальнее и проще. Звезда много времени уделяет тренировкам и правильному уходу за собой. В честь праздника Лопес рассказываем о ее бьюти-секретах, которые помогают ей оставаться молодой и красивой.

Идеальное утро звезды – пробежка, занятие йогой и 20-минутная медитация. Ее спортивная программа включает в себя регулярные кардио тренировки, танцы и упражнения с нагрузками. Кроме того, Дженнифер увлекается дыхательными практиками, которые помогают ей расслабиться и избавиться от тревоги и беспокойных мыслей. Сон также играет важную роль в ее жизни: она всегда находит время, чтобы полноценно отдохнуть, несмотря на плотный график.

Избегайте кофеина

Большая часть населения планеты не может представить себе доброе утро без чашки кофе, а Джей Ло отказалась от кофеина. При этом звезда много раз упоминала, что она большая поклонница кофе, но красота и молодость требуют жертв.

Масло для лица

Домашний уход очень важен, поэтому в перерывах между визитами к косметологу звезда использует масло для лица. Кстати, с маслом очень удобно делать лимфодренажный и моделирующий массаж, а само средство лучше всего выбирать исходя из потребностей вашей кожи.

Умывайтесь после тренировки

Лопес старается избегать длительного пребывания на солнце и не забывает использовать солнцезащитный крем.

«После тренировки я всегда умываюсь, чтобы очистить поры. Если потом мне нужно куда-то идти, я наношу солнцезащитный крем и немного тона. Если же это вечерняя тренировка, то я увлажняю кожу и наношу крем для области вокруг глаз», — рассказывает Лопес.

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Питание

Дженнифер не стремится к худобе — она придерживается сбалансированного питания, богатого полезными веществами: «Ей нужно хорошее топливо для того, чтобы делать все, что она делает», — говорит тренер певицы Трейси Андерсон.

Свой день Джей Ло начинает с низкокалорийного напитка Body Lab Shake на молоке из киноа или воде. Еще один вариант завтрака — смузи из ягод, несладкого йогурта, корицы, меда, льда, лимонного сока и протеина. Иногда утром Дженнифер также ест овсяную кашу со свежими ягодами. Типичный ланч певицы включает филе лосося с овощным салатом (брокколи, перец и цуккини с винегретной заправкой). На ужин Дженнифер предпочитает рис или батат с бобами, а также свинину или курицу в пуэрториканском стиле. Последний прием пищи у Лопес, как правило, случается в 18:30 в компании детей — близнецов Эммы и Макса.