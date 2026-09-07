Осень 2026 года диктует новые правила макияжа: 3 тренда, которые стоит попробовать

Какой макияж сделать осенью 2026

Автор: Мельник Анна

В этом сезоне бьюти-образы становятся смелее: в тренде насыщенные цвета, выразительные детали и игра с текстурами. При этом макияж не должен выглядеть перегруженным – достаточно одного акцента.

Губы цвета спелой вишни – один из самых эффектных вариантов для осени. Глянцевый или бархатный финиш можно выбирать в зависимости от настроения.

Модный макияж осень 2026 pinterest

Для глаз актуальными будут растушеванные тени в коричневой гамме. Такой макияж выглядит мягко, но придает взгляду глубины.

Модный макияж осень 2026 pinterest

А поклонницам минимализма понравится тенденция на почти незаметный макияж: ухоженная кожа, расчесанные брови, тушь и немного румян. Такой образ легко адаптирован как для офиса, так и для вечернего выхода.