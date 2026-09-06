Лучшие короткометражные фильмы, в которых снялись мегазвезды – ТОП-8

Педро Паскаль, Итан Хоук, Натали Портман, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и другие актеры так называемой категории А сыграли и в маленьких фильмах.

Обычно первостепенные кинодеятели выбирают полнометражные фильмы. Однако узнаваемых лиц можно заметить и в короткометражках. Ниже рассмотрим именно такие незначительные по хронометражу ленты с яркими актерами.

Странный образ жизни/Extraña forma de vida (2023)

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Педро Альмодовару хватило 31 минуты этого фильма, чтобы поразить присутствующих на Каннском кинофестивале. Тем самым он продолжил свои короткометражные поиски после 2020-го, когда публике достался "Человеческий голос" режиссера с Тильдой Суинтон.

В ленте со звездами "Мандалорца" Педро Паскалем и "Тренировочного дня" Итаном Хоуком отражены непростые отношения двух мужчин.

Отель "Шевалье"/Hotel Chevalier (2007)

Творение Уэса Андерсона с Джейсоном Шварцманом и Натали Портман, ставшее прологом для "Поезда в Дарджилинг" (2007). Уэс предложил зрителю фрагмент любовной истории, местом действия которой стал гостиничный номер. Полчаса наполнены волнениями двоих влюбленных, которые не могут расстаться.

Бутылочная ракета/Bottle Rocket (1994)

Еще один продукт от Уэса Андерсона. На этот раз с Овеном и Люком Уилсонами, Робертом Масгрейвом и Элиссой Соммерфилд.

Черно-белая комедия, предшествовавшая одноименной преемнице 1995 года. Это краткая версия той истории об ограблении.

Пробы/The Audition (2015)

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Для этого фильма режиссер Мартин Скорсезе собрал на одной площадке Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта. Их взаимодействие вылилось в 16-минутную ленту. Актеры воплотили самих себя при попытке получить роль в новом творении Скорсезе.

"Пробы" прорекламировали два казино. Этот незначительный проект Мартина в свое время был самым дорогим в истории рекламным видео.

Вале/Vale (2015)

Алехандро Аменабар объединил усилия с Дакотой Джонсон, Кимом Гутьерресом, Натальей Тэна и Карлесом Франсино.

По сюжету, испанские друзья знакомятся на вечеринке с англофонкой. Языковой барьер мешает одному из мужчин сблизиться с женщиной. Но он проявит смекалку. Зрителей ждут волшебные персонажи и разговоры о поп-культуре в течение 12 минут.

Пыль/Dust (2013)

У этого небольшого произведения – сразу два режиссера, Бен Окрент и Джейк Рассел. А роли здесь сыграли Алан Рикман, Джоди Уиттакер и Лола Альберт.

Это тревожная история преследования молодой матери с дочерью. По крайней мере, в начале. Что происходит дальше – рассказывать нельзя, ведь это откроет все карты. Единственное, чем можно поделились – создатели фильма наполнили 8 минут кое-чем оригинальным.

Творческий тупик/Writer's Block (2013)

Лента Брэндона Поланко со звездой "Во все тяжкие" Брайаном Крэнстоном и почти без диалогов. Здесь речь идет о писателе в профессиональном кризисе. Граница между вымышленным и реальным стирается. Он пытается догнать молодую даму, которая постоянно от него ускользает.

Многоликий/Multi-Facial (1995)

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Здесь звезда франшизы "Форсаж" Вин Дизель выступил режиссером. За дюжину минут он рассказал о лицедее, которому расовая дискриминация мешает подняться по карьерной лестнице. О воплощении главного действующего лица, написании сценария и продюсировании позаботился также Вин Дизель. Израсходовал 3000 кровных вечнозеленых.

Это полубиографическая история о начинающем актере, который разочаровался в избранной стезе в 1990-х. Историю высоко оценил Стивен Спилберг, что побудило режиссера пригласить Вина Дизеля в "Спасти рядового Райана". Так актер получил свой билет в большое кино.

Ранее мы писали о книгах Джоан Роулинг, косвенно относящихся к Гарри Поттеру, а также на другие темы и для другой аудитории.