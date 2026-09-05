ТОП-12 самых недооцененных фильмов XXI века

Молчание, Кирпич, Укрытие, Хозяин морей: На краю земли, 25-й час, Зодиак – киношедевры нынешнего столетия, которые пропустила основная аудитория.

У нас впереди еще 75 лет, но 21 век уже подарил зрителям столько незамеченных жемчужин. В этом списке мы рассмотрим удивительные фильмы, выпущенные за последнее двадцатилетие, которые были проигнорированы основной аудиторией. Хотя некоторые из этих фильмов получили признание критиков и даже стали культовыми, им все еще предстоит обрести признание, которого они заслуживают.

Наш обратный отсчет включает в себя такие фильмы, как "Дредд" (2012), "Кирпич" (2005), "Аномализа" (2015) и многие другие. Всего – дюжину картин.

Самый жестокий год/A Most Violent Year (2014)

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Оскар Айзек играет многослойную роль Абеля Моралеса, который не то чтобы гангстер, но и не совсем законный бизнесмен. Обращаясь за помощью к преступникам, Абель делает все возможное, чтобы сохранить руки чистыми, но все равно находит на них кровь. А Джессика Честейн затмевает ролью жены Абеля, похожей на леди Макбет, если бы она была жительницей Нью-Йорка в 1980-х годах.

"Самый жестокий год" выделяется как единственный фильм этого века, получивший главный приз Национального совета кинокритиков, но не получивший ни одной номинации на "Оскар". Возможно, члены Академии и зрители были застигнуты врасплох тоном фильма, который гораздо менее пафосный, чем предполагает его название. Тем не менее, немногие современные криминальные драмы были более убедительными.

Дредд/Dredd (2012)

Жаль, что когда большинство людей слышат название "Дредд", первое, что они думают, это крушение поезда Сильвестра Сталлоне. Те, кто видел ужасно увлекательную перезагрузку Пита Трэвиса, знают, что изображение Дредда в исполнении Карла Урбана делает его одним из самых крутых героев боевиков, появившихся в этом столетии. Возвращаясь к жестким, загадочным корням персонажа, это – суровая интерпретация, которую поклонники комиксов ждали годами, но вряд ли многие из них побежали на киносеансы. Зрители поспешно вынести суждение, упустив захватывающую, искусно созданную феерию, управляемую персонажами.

В то время как культ "Дредда" растет, мы все еще ждем сиквела или продолжения на телевидении, чтобы наконец оценить эту картину по достоинству.

Молчание/Silence (2016)

Мартин Скорсезе достиг репутации одного из величайших режиссеров, поэтому мы не часто видим, чтобы его картина оставалась незамеченной зрителями. Что особенно удивительно в "Молчании", так это то, что оно даже не произвело особого шума на церемонии вручения премии "Оскар". Несмотря на положительные отзывы по всем направлениям, фильм получил только одну номинацию от Американской киноакадемии за захватывающую операторскую работу Родриго Прието.

"Молчание" заслуживает гораздо большего внимания благодаря амбициозной постановке Скорсезе и душераздирающей главной роли Эндрю Гарфилда. Гарфилд не что иное, как феноменальный священник-иезуит, разрывающийся между своей верой и выживанием в изнурительной среде. Может быть, причина в эпической продолжительность в 161 минуту, которая оттолкнула людей, но фильм такого масштаба не должен терять дар речи.

Кирпич/Brick (2005)

Как вы познакомились с Райаном Джонсоном? Вероятно, благодаря его более популярным работам, таким как "Звездные войны: Последние джедаи". Однако для многих критиков было ясно, что у Джонсона были задатки дерзкого режиссера еще со своего режиссерском дебюта "Кирпич".

Точно так же, как "Достать ножи", он перенес тайну убийства в 21 век. Это – классический фильм-нуар, действие которого происходит в современной средней школе. Представьте, что "Третий человек (The Third Man)" встречается с "10 вещей, которые я ненавижу в тебе (10 Things I Hate About You)". При скудном бюджете всего в 450 000 долларов "Кирпич" представляет собой стилизованную дань уважения детективным историям, которая усиливается остроумным сценарием и крутой игрой Джозефа Гордона-Левитта. Теперь, когда профиль Джонсона значительно вырос, вы должны сделать все возможное, чтобы посмотреть это кино (если еще не смотрели).

Укрытие/Take Shelter (2011)

"Укрытие" – это все, чем должен был быть фильм "Явление/ The Happening". С отголосками Хичкока, фильм включает в себя захватывающую игру Майкла Шеннона в роли Кертиса Лафорша. Преследуемый снами и видениями, Кертис убежден, что на горизонте надвигается разрушительная буря. Тем не менее, никто не разделяет беспокойства Кертиса, а история психического заболевания его матери только дает зрителю больше оснований полагать, что он сходит с ума. Так развивается напряженный психологический триллер о человеке, который либо спасает, либо подвергает опасности свою семью.

Хотя "Укрытие" оставляет много вопросов насчет интерпретации, трудно не думать об изменении климата, поскольку Кертис пытается открыть всем глаза на надвигающуюся катастрофу. В этом смысле фильм с каждым годом становится все более актуальным и тревожным.

Аномализа/Anomalisa (2015)

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Картина демонстрирует, почему 21 столетие стало золотым веком художественной анимации. К сожалению, анимационные фильмы, предназначенные исключительно для взрослых, по-прежнему трудно продать.

"Аномализа", созданная совместно с художником покадровой анимации Дюком Джонсоном, выявляет прихоти и обыденность кризиса среднего возраста мужчины. Персонажи могут быть нарисованными, но не многие фильмы переполнены более ощутимой человечностью.

Все в мире Майкла Стоуна сливаются друг с другом, за исключением одной женщины, которую он встречает в командировке. Может ли эта незнакомка быть ключом к счастью Майкла или он просто захвачен моментом? В любом случае, это своеобразный юмористический и провокационный триумф, не похожий ни на что из того, что вы когда-либо видели. Это действительно аномалия.

Обновление/Upgrade (2018)

Сейчас, как никогда, трудно сказать, друзья нам технологии или враги. Несколько фильмов поучаствовали в єтих дебатах, и "Обновление" является одним из самых изобретательных.

Фильм наполнен притягательной игрой Логана Маршалла-Грина в роли Грея, человека, парализованного после трагического ограбления. Саймон Мэйден так же силен, как и голос STEM, имплантата искусственного интеллекта, который дает Грею второй шанс на жизнь и месть.

Сценарист/режиссер Ли Уоннелл создает захватывающую загадку, но настоящий вопрос в "Обновлении" заключается в том, кто на самом деле сидит за рулем: Грей или STEM?

Мы можем только надеяться, что у этого фильма будет больше поклонников, потому что у Уоннелла есть идеи для продолжения.

Синекдоха, Нью-Йорк/Synecdoche, New York (2008)

Когда некоторые люди даже не могут произнести название, cуществует вероятность, что фильм не заполнит кинотеатры. Даже если вы посмотрели "Синекдоху, Нью-Йорк" во время ее первого показа, есть большая вероятность, что вы списали ее со счетов как претенциозную чепуху.

Может потребоваться некоторое время на то, чтобы подумать и даже просмотреть несколько раз, но все больше и больше людей начинают видеть великолепие фильма Чарли Кауфмана. Кауфман превращает "Синекдоху" в сюрреалистическую игровую площадку, изобилующую богатым символизмом, находя точку, где пересекаются реализм и абсурд.

Если фильм пролетел мимо вас или вам просто нужно напоминание о том, каким невероятным был Филип Сеймур Хоффман, узнайте, почему Роджер Эберт назвал этот фильм лучшим фильмом 2000-х годов.

Хозяин морей: На краю земли/Master and Commander: The Far Side of the World (2003)

Фильм получил 10 номинаций на "Оскар", в том числе – за лучший фильм. Однако с тех пор об этой экранизации исторического романа Патрика О'Брайана мало кто говорит. Даже когда фильм вышел, он не произвел большого фурора в прокате. Возможно, неудовлетворительный интерес публики можно объяснить неудачным временем. Он вышел всего через несколько месяцев после другого приключения в открытом море – "Пиратов Карибского моря", и за месяц до другой кинематографической эпопеи, "Возвращения короля". Зрители упустили одно из самых ярких достижений века, дополненное умопомрачительной операторской работой Рассела Бойда, смелой режиссурой Питера Вейра и захватывающей игрой Рассела Кроу. Мы определенно хотели бы увидеть его переиздание на большом экране.

Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса/The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (2007)

Можно назвать несколько причин, по которым никто не видел этот вестерн. Его хронометраж составляет 160 минут, и название такое же нелаконичное. Вдобавок ко всему, название как бы выдает главный спойлер. Однако даже с учетом этого, это – напряженная драма об известном преступнике и молодой поклоннице, которой суждено его предать.

Несмотря на постоянные напоминания о том, что грядет, именно динамика между этими персонажами держит нас в напряжении. История требует некоторого времени, но неизбежный конечный пункт назначения постоянно напоминает о себе. Попутно нас угощают превосходной кинематографией, любезно предоставленной Роджером Дикинсом. Во многих отношениях это фильм братьев Коэнов, который Коэны так и не сняли.

25-й час/25th Hour (2002)

"25-й час" был одним из первых фильмов, посвящённых терактам 11 сентября, но изначально он не имел такого намерения. На самом деле фильм находился в разработке примерно в то же время, когда Америка пережила свой самый мрачный день, что побудило режиссера Спайк Ли вплести трагедию в историю.

Действие фильма происходит в 2002 году, когда Монти в лице Эдварда Нортона предстоит провести последние 24 часа перед семилетним тюремным заключением. Хотя события 11 сентября не были в центре внимания, чувства гнева, страха и неуверенности Монти отразились на том, что испытывали тогда многие люди. Возможно, это не самый известный фильм Ли, но он запечатлел конец эпохи и травму, которая ощущается до сих пор.

Зодиак/Zodiac (2007)

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Когда в 2016-м году критики составили список лучших фильмов 21 века, "Зодиак" занял 12-е. Тем не менее, по какой-то причине, он остается невоспетым шедевром режиссера Дэвида Финчера, потерпевшего финансовый крах и не получившего номинаций на "Оскар". Учитывая, что убийцу в "Зодиаке" так и не поймали, можно подумать, что этот фильм покажется незаконченной головоломкой. Даже если пазлы отсутствуют, "Зодиак" – это искусно сделанный, отлично сыгранный и поразительно верный документальной книге Роберта Грейсмита фильм. Это увлекательный триллер, который постоянно заставляет нас гадать, смотрим ли мы игру в кошки-мышки или собаку, гоняющуюся за собственным хвостом.

Напомним о списке лучших экранизаций книг Дэна Брауна. В большинстве из них поучаствовал Том Хэнкс.