Фильмы о настоящей дружбе: ТОП-10

Чудо, Инопланетянин, Клуб "Завтрак", Мальчик в полосатой пижаме и еще 6 фильмов показывают нам, что мы можем извлечь ценные уроки дружбы из любого жанра кино.

Кино – это не просто средство отвлечься от реальности и развлечься. Хотя, да, многие театральные переживания уводят нас от реальности и переносят за пределы самих себя в совершенно другой мир. Иногда они также могут стать зеркалом нашей собственной жизни. Независимо от того, происходит ли это в открытом космосе или в лесу, фильмы могут многое рассказать нам об общих темах повседневной жизни, таких как дружба.

Дружба – это динамика, которую часто исследуют в фильмах, причем во многих отношениях. Мы видим истории о друзьях, которые расходятся, о друзьях, которые становятся любовниками, о предательстве, верности и обретении дружбы в самых неожиданных местах. Независимо от жанра и даже если персонажи – не люди, истории, рассказанные в кино, укореняются в человеческом опыте и поэтому почти всегда могут вдохновлять на вдумчивые размышления. От трогательных драм с высокими ставками до комедийных блокбастеров – вот 10 фильмов, которые могут многому научить нас о дружбе.

Банши Инишерина/The Banshees of Inisherin (2022)

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Чудо фильма "Банши Инишерина" заключается в ощутимой человечности рассказываемой истории. Хотя действие фильма происходит на полностью вымышленном ирландском острове Инишерин, суть этой истории кажется убийственно правдоподобной. Зрители не упускают из виду, что саморазрушительная вражда между давними друзьями Колмом и Падраиком происходит после Гражданской войны в Ирландии. Два друга сражаются друг с другом, но на самом деле – сами с собой, как и их страна.

Возможно, неустойчивое поведение мужчин является отражением того ущерба, который военное время наносит человеческой психике, но даже без метафор войны фильм говорит о неустойчивой и страстной природе эмоций и отношений. Колм устал от своего друга Падраика совершенно неожиданно, и каждый мужчина стоит на своем, чтобы соответственно либо положить конец дружбе, либо попытаться исправить ее. Персонажи принимают в фильме несколько экстремальных решений, которые, будем надеяться, не отражают реальную жизнь большинства людей, но могут побудить нас задуматься о моментах, когда гордость и упрямство могут привести нас к тщетным битвам.

Я, Эрл и умирающая девушка/Me and Earl and the Dying Girl (2015)

Этот подвижный фильм отражает свою предпосылку еще в названии. Старшеклассник-интроверт Грег вынужден возобновить дружбу с бывшей подругой детства, ныне неизлечимо больной Рэйчел. Вместе со своим другом Эрлом Грег все больше влюбляется в Рэйчел, пока она борется со своим недугом. Дружба с неизлечимо больным человеком дается Грегу нелегко, и он должен научиться выходить за пределы самого себя и думать бескорыстно, когда дело касается Рэйчел. Он хочет, чтобы она продолжала бороться с раком, но в конечном итоге учится уважать ее выбор и продолжать быть хорошим другом так, как ей нужно, а не в соответствии с его собственными эгоистичными желаниями. Кроме того, "Я, Эрл и умирающая девушка" – мощное и трогательное произведение для всех, кто пережил потерю друга или любимого человека.

Чудо/Wonder (2017)

Этот настоящий слезоточивый фильм следует за маленьким Августом "Огги" Пуллманом, мальчиком, живущим с редким генетическим заболеванием, называемым синдромом Тричера Коллинза. Заболевание вызывает деформации тела во время развития детей. Как и следовало ожидать, поступление в в пятый класс государственной школы после домашнего обучения оказывается трудным делом для Огги, которого одноклассники сперва отвергли. Выдерживая некоторые издевательства и изо всех сил пытаясь найти настоящую дружбу, Огги продолжает быть позитивным и добрым, и школьное сообщество в конечном итоге поддержало мальчика.

"Чудо" говорит о силе доброты и дружбы, побуждая зрителей смотреть за пределы внешности и ценить людей такими, какие они есть.

Инопланетянин/E.T the Extra-Terrestrial (1982)

Этот утешительный детский научно-фантастический фильм рассказывает о забавном и милом маленьком инопланетянине, известном как Инопланетянин, который ищет убежище и находит дружбу среди детей семьи Тейлор. Инопланетянин, возможно, самый милый инопланетянин в любом голливудском фильме, его присутствие совершенно безвредно, поскольку он демонстрирует различные способности. Это история дружбы, которая выходит за пределы нашей планеты, поскольку молодой Эллиот формирует глубокую связь с инопланетянином.

Классика 1980-х годов, "Инопланетянин" – это трогательный урок чистоты дружбы, доброты и преданности.

Клуб "Завтрак"/The Breakfast Club (1985)

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Еще одна классика для подростков – "Клуб "Завтрак"" – это история взросления с ценным уроком дружбы. Группа подростков собирается вместе для совместного наказания в виде суточного заключения в стенах школы. Несмотря на их различия, группа завязывает прочную дружбу и трогательные узы по мере того, как ученики узнают друг друга.

Помимо того, что это один из самых знаковых фильмов, созданных в 1980-х, "Клуб "Завтрак"" – это вневременное исследование подростковой психики и того значения, которое настоящие дружеские отношения имеют для молодых людей.

Мальчик в полосатой пижаме/The Boy in the Striped Pyjamas (2008)

"Мальчик в полосатой пижаме" – это история о самых трагических событиях новейшей истории. Молодой немецкий мальчик по имени Бруно, сын офицера СС, переезжает в оккупированную Польшу и живет в непосредственной близости к концлагерю. Невиновный в зверствах, совершенных в лагере, и устойчивый к нацистской идеологической обработке, Бруно дружит с еврейским мальчиком из лагеря Шмуэлем. Когда мальчики общаются через разделяющий их забор, между ними возникает связь, несмотря на злые силы, которые стремятся разлучить их.

"Мальчик в полосатой пижаме" доносит мощное послание о бессмысленности войны, ксенофобии и ненависти. Глазами невинных детей, формирующих верную дружбу, фильм подчеркивает зверства, которые люди способны причинить друг другу, когда теряют связь с собственной человечностью.

Балбесы/The Goonies (1985)

Еще одна классика 80-х, посвященная дружбе и любви к дому. Дети, называющие себя "балбесами", живут в Гун-Док, районе, которому угрожает расширяющийся загородный клуб. Дети решают вместе отправиться в последнее приключение, которое в конечном итоге спасает их дома. Действующие лица достигают желанного, преданно держась вместе и заботясь друг о друге даже перед лицом невероятных препятствий.

Вечность и день/Eternity and a Day (1998)

Греческий фильм, повествующий об одиноком старике и напуганном албанском мальчике-беженце; два персонажа связаны страхом и тоской. Старик тоскует по своей умершей жене. Мальчик боится того, что произойдет в его жизни, поскольку он чувствует преследование и опасается торговцев людьми. Эти двое объединены взаимными эмоциями, когда старик помогает мальчику скрываться.

В "Вечность и день" дружба исследуется через мотивы одиночества и связи.

Новый кинотеатр "Парадизо"/Cinema Paradiso (1988)

Получивший премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке, Новый кинотеатр "Парадизо" – это красивая история о маленьком мальчике Сальваторе, который в сицилийской деревушке Джанкальдо открывает для себя магию кино. История рассказывается через воспоминания с точки зрения уже выросшего Сальваторе, который живет и работает в Риме. Сальваторе получает известие о смерти Альфредо, человека, который научил его управлять проекциями в местном кинотеатре, что побуждает его вернуться к Джанкальдо на похороны.

Этот фильм – не что иное, как шедевр, поскольку путешествие юного Сальваторе, связанное с открытиями и взрослением, запечатлено с очарованием и удивлением ребенка. Дружба в центре фильма, дружба Альфредо и Сальваторе, показывает нам, что узы на всю жизнь и самые значимые связи можно найти и поддерживать в самых неожиданных местах, независимо от возраста и расстояния.

Несмотря на их отчуждение, Альфредо никогда не забывал мальчика, для которого он стал своего рода фигурой отца, следуя за успехом Сальваторе издалека. Сальваторе не поддерживал контакт со стариком так хорошо, как должен был, на протяжении многих лет, но, возможно, это самый верный признак семейного характера отношений: иногда мы принимаем как должное тех, кто больше всего вложил в наше счастье, жизнь и благополучие.

Возможно, самым верным признаком безусловной и полной любви является безрассудство принятия связи как должного, потому что мы чувствуем себя в ней слишком комфортно и в безопасности, чтобы думать об ее отсутствии. Альфредо понимает это и оставляет мальчику подарок, который возвращает его к своим корням.

Побег из Шоушенка/The Shawshank Redemption (1994)

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В "Побеге из Шоушенка" есть много значимых слоев, и фильм затрагивает чрезвычайно деликатные и противоречивые темы. Поскольку заключенные тюрьмы "Шоушенк" сталкиваются с нападениями, коррупцией, плохими условиями и многим другим, дружба между двумя заключенными дает им надежду на лучшее будущее. Рэд и Энди встречаются при наихудших обстоятельствах, живя в условиях, которые нарушают самые основные права и достоинство человека. Тем не менее, мужчины находят место в своих сердцах и умах, чтобы соединиться со своей уязвимой человечностью, несмотря на то, что они находятся в среде, которая препятствует любому позитивному настрою или развитию.

В фильме имеется отличная история о прочной дружбе, возникшей при ужасных обстоятельствах, которая проливает свет на важные вопросы тюремной реформы.

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