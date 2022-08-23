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Какой церковный праздник 23 августа и что нельзя делать

Православные христиане чтят память святого Лаврентия Римского.

Автор: Шапарь Анастасия
Какой церковный праздник 23 августа и что нельзя делать
23 августа празднуют День государственного флага Украины.
Укринформ

Во вторник, 23 августа, православная церковь вспоминает святого Лаврентия Римского. В Украине празднуют День Государственного Флага Украины.

С именинами поздравляют обладателей имен: Афанасий, Вячеслав, Роман.

Какой церковный праздник 23 августа

Лаврентий родился в городе Оска, Испания и был учеником архидиакона Сикста. Когда Сикст стал римским епископом, то Лаврентий был рукоположен в диаконы. Святой отвечал за надзор за имуществом церкви и заботу о бедных. Когда император Валериан объявил гонения на христиан, то Лаврентий стал одной из первых жертв и был обезглавлен.

Лаврентий Римский.
Лаврентий Римский.
azbyka.ru

Идя на смерть, Сикст предсказал, что вскоре и сам это испытает, поэтому велел продать все церковные сокровища и раздать деньги нуждающимся. Когда Лаврентия отправили в тюрьму, он совершал чудеса, исцелял больных и многих обратил в христианскую веру. Когда римский префект потребовал отдать церковные сокровища государству, то Лаврентий попросил срок три дня. За это время он раздал имущество бедным, а после появился у правителя с толпой нищих и калек, сказав: "Вот настоящие сокровища церкви". Префект в гневе приказал жестоко пытать Лаврентия, отчего святой скончался.

Традиции и обычаи 23 августа

В этот день вода считается символом. Девушки с раннего утра ходили к роднику умываться, чтобы продлить молодость и здоровье. Также собирали росу на рассвете, что обладала целебными свойствами.

  • Если морковь склонилась - к скорым дождям.
  • Если цветоножки картофеля идут вниз - к ненастной погоде.
  • Если сорняки выросли высокие - к снежной зиме.
  • Если гром - такая погода будет долго.
  • Вечерняя заря и солнце красноватые - к грозам ночью.

Что нельзя делать 23 августа

  • Нельзя затевать уборку.
  • Не стоит делать маникюр и педикюр.
  • Не нужно купаться в водоемах.
  • Не следует вязать и шить.
  • Нельзя заниматься готовкой. 

День Государственного Флага Украины

Государственный праздник отмечают с 2004 года. Именно в этот день, в 1990 году, сине-желтый флаг был поднят над Киевской городской администрацией.

24 августа 1991 года провозгласили Акт о независимости Украины, а над зданием Верховной Рады был поднят сине-желтый флаг.

23 августа - День Государственного флага Украины.
23 августа - День Государственного флага Украины.
открытые источники

Флаг был учрежден официальным государственном символе 18 сентября 1991 года Постановлением президиума Верховной Рады Украины.

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