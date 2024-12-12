15 лучших новогодних мультфильмов, которые создадут сказочное настроение

Подборка для семейного просмотра

Автор: Мельник Анна

Новый год — время волшебства, исполнения желаний и трепетного ощущения перемен. Даже в условиях полномасштабной войны мы наряжаем елку, составляем праздничное меню, покупаем подарки для близких, а потом собираемся всей семьей за просмотром атмосферных рождественских фильмов. Собрали для вас 15 лучших полнометражных мультфильмов, которые точно поднимут вам праздничное настроение. И помните, что свет всегда побеждает тьму.

Полярный экспресс

Мальчик, разочаровавшийся в существовании Санта‑Клауса, вдруг получает возможность отправиться на поезде в волшебную страну. Во время путешествия герой находит новых друзей и получает полезный урок о необходимости веры в чудо.

Рождественская история

Старая добрая сказка по мотивам повести Чарльза Диккенса запала в душу многим любителям чудес. Это поучительная история со смыслом, которая научит взрослых и детей доброте и человечности.

Рождественская история Кадр из мультфильма

Гринч – похититель Рождества

Каждую зиму зеленый монстрик-ворчун Гринч сталкивается со своим худшим кошмаром – Рождеством. Все жители города готовятся весело и шумно праздновать Новый год. Когда бурная подготовка к празднику нарушает его покой, Гринч решает испортить веселье. Он продумывает зловещий план, как под видом Санта-Клауса похитить все подарки и украшения в городе.

Рождественский Мадагаскар

События в мультфильме происходят между выходом первой и второй части. Зритель окунается в праздничную атмосферу с добрыми шутками и любимыми героями. Сани Санта-Клауса терпят крушение, а сам волшебник теряет память по вине друзей из Нью-Йоркского зоопарка. Поэтому им приходится доставлять подарки самостоятельно. Героев ждет сложный выбор: не испортить праздник людям или вернуться в родной Нью‑Йорк.

Рождественский Мадагаскар открытые источники

Шрек мороз, зелёный нос

Шрек собирается устроить идеальное Рождество в тесном кругу семьи. Только вот незадача: прямо в разгар праздника появляются незваные гости — Осёл, Кот в сапогах и другие.

Элвин и бурундуки

Три очаровательных поющих бурундука — крутой Элвин, умный Саймон и пухленький Теодор — однажды оказываются в большом городе, вне среды своего обитания. Там они знакомятся с сочинителем песен Дейвом, музыкальная карьера которого рушится… Но потрясающие голоса бурундуков и их харизма пленят сердца слушателей. Главное — не словить звёздную болезнь и не променять настоящих друзей на лицемерных шоуменов, грезящих огромными деньгами.

Холодное сердце

Мультик про сказочное королевство, которое погрузилось в вечную зиму после проклятия злой колдуньи. Снять его может только принцесса Эльза. Но она далеко, и где ее найти — не знает никто. На поиски отправляется Анна — родная сестра Эльзы — в компании своих друзей: Кристофера и олененка Свена. Их ждут различные препятствия и сложности, но смелость и решительность девушек помогает им преодолеть все невзгоды.

Хранители снов

Хранители снов — волшебные существа, которые охраняют детские мечты и их веру в чудеса. Они работают отдельно, и каждый выполняет свою работу, но когда над детьми нависает реальная угроза, решают объединиться. Злой Кромешник решил разрушить детскую веру в чудеса. Если ему это удастся, в мире воцарится тьма и уныние, поэтому Хранители снов храбро встают на защиту своих подопечных.

Красавица и чудовище: Чудесное рождество

Сюжет о том, как протекает жизнь красавицы и чудовища после свадьбы: новоиспеченный супруг не воспринимает рождественский праздник. Белль всеми силами пытается его убедить в том, как важно ценить тепло и уют, который дарят близкие люди.

Секретная служба Санта‑Клауса

Действующий Санта готовится уйти на покой, но в отлаженной системе доставки происходит сбой. Выясняется, что один ребёнок так и не получил подарок. И за дело неожиданно берётся младший сын Санты — добродушный недотёпа Артур.

Феи

Далеко-далеко есть одно волшебное место, где живут феи. У каждой из них есть свои способности и особое предназначение. К примеру, главная героиня Динь-Динь чинит кастрюли. Ей не нравится своя, кажется, бездарная работа, и маленькая фея пытается найти себе другой дар. Но что-то идёт не так! И вся Долина Фей погружается в хаос. Теперь они не успеют вовремя сменить осень на зиму и подарить людям кусочек рождественского волшебства… Но Динь-Динь обязательно придумает, как все исправить, ведь она прирожденный изобретатель.

Нико: путь к звездам

Маленький северный олень Нико ни разу не видел отца: по рассказам мамы, он летает в упряжке Санта-Клауса. Нико тоже мечтает научиться летать и отправляется на поиски папы. Олененка ждет трудная дорога, полная приключений и опасностей.

Клаус

Владелец почтового бизнеса отправляет избалованного сына в небольшой городок на замерзшем острове. Там он должен научиться трудиться и жить без роскоши. На месте Джаспер знакомится с таинственным ремесленником, создающим игрушки. Парню удается уговорить его дарить детям игрушки в обмен на письма, которые Джаспер должен отправлять регулярно по заданию отца.

Аннабелль

Этот добрый и трогательный мультфильм расскажет о дружбе мальчика Билли и коровы Аннабель. Однажды мальчик оказался один среди языков пламени пожара и после этого происшествия перестал говорить. На ферме он встречает корову, которая родилась под Рождество и мечтает летать в упряжке Санты вместе с оленями. Билли верит, что скоро мечта Аннабель осуществиться, а животное помогает мальчику побороть свои внутренние переживания.

Аннабелль Кадр из мультфильма

Спасти Санту

Бернард — не самый ответственный и прилежный эльф. Но все меняется, когда он узнает, что кто-то собирается похитить Санту и его волшебные сани, позволяющие путешествовать во времени. Теперь Бернарду самому предстоит переместиться в другую эпоху, сразиться со злодеем, изменить прошлое и тем самым спасти Новый год.

Спасти Санту Кадр из мультфильма

Ранее мы писали про лучшие украинские фильмы про Новый год и Рождество: что посмотреть в праздники.