Какой церковный праздник 4 июля и что нельзя делать
Церковь чтит память святителя Андрея Критского и преподобной Марфы.
В субботу, 4 июля, православная церковь вспоминает святого Андрея Критского, а также преподобную Марфу. В народном календаре - Андрей Налива. Их вспоминают 4 июля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 июля.
С именинами поздравляют носителей имен: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна.
Какой церковный праздник 4 июля
Святой Андрей был 7 лет немым, но по причащении Святых Христовых Таин он обрел дар речи. Данное чудо побудило его посвятить жизнь Богословию и изучать Священное Писание.
В 14 лет Андрей отправился в Иерусалим, где принял постриг в обители преподобного Саввы Освященного. Святой отличался благочестием, проводил время за постоянными молитвами - люди удивлялись его добродетели и разуму.
За всю жизнь написал немало Богослужебных песнопений, был основателем новой литургической формы - канона. Андрей Критский прославил Пречистую Деву Марию.
Марфа мечтала с детства стать монахиней, однако родители принудили ее выйти замуж. Когда супруг скоропостижно умер, то женщина посвятила себя сыну. Для наследника Марфа стала примером благочестивой христианки: регулярно посещала храмы, причащалась и молилась. Постоянно помогала нуждающимся: одевала, кормила, хоронила умерших. Тем, кто хотел познать Таинство Причастия, лично готовила одежды.
Преподобная ушла из жизни мирно. Ангелы еще за год до смерти дали ей пророчество с точной датой смерти.
Традиции и обычаи 4 июля
4 июля наливалось овсяное колосье, отчего день прозвали Андреем Наливой. Люди чистили овсяное поле, готовили сено для лошадей и овсяные каши себе на стол. Если девушка мечтает выйти замуж, то ей необходимо сварить и съесть овсяный кисель, а после облизать миску.
Наши предки готовили овсяный кисель по особому рецепту: перебирали, замачивали и ставили в теплое место овес. Спустя двое суток зерна прорастали, их промывали, а затем перемалывали. Полученную муку разводили холодной водой, а затем добавляли укроп и кипятили в течение 2 минут. Кисель следует настоять 20 минут, процедить и пить только в свежем виде.
- Небо в этот день затянуло тучами - к хорошей погоде.
- Если утром выпить чай с лимоном - болезни не прицепятся.
- Большой урожай лесных ягод - к суровой зиме.
Что нельзя делать 4 июля
- Нельзя начинать новые дела.
- Не стоит покупать что-то глобальное.
- Не следует отдавать обувь в ремонт, особенно перед путешествиями.
- Не нужно брать или давать в долг.