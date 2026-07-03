Церковь чтит память святителя Андрея Критского и пре­по­доб­ной Мар­фы.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 4 июля и что нельзя делать

В субботу, 4 июля, православная церковь вспоминает святого Андрея Критского, а также преподобную Марфу. В народном календаре - Андрей Налива. Их вспоминают 4 июля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 июля.

С именинами поздравляют носителей имен: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна.

Какой церковный праздник 4 июля

Святой Андрей был 7 лет немым, но по причащении Святых Христовых Таин он обрел дар речи. Данное чудо побудило его посвятить жизнь Богословию и изучать Священное Писание.

В 14 лет Андрей отправился в Иерусалим, где принял постриг в обители преподобного Саввы Освященного. Святой отличался благочестием, проводил время за постоянными молитвами - люди удивлялись его добродетели и разуму.

Архиепископ Андрей Критский azbyka.ru

За всю жизнь написал немало Богослужебных песнопений, был основателем новой литургической формы - канона. Андрей Критский прославил Пречистую Деву Марию.

Марфа мечтала с детства стать монахиней, однако родители принудили ее выйти замуж. Когда супруг скоропостижно умер, то женщина посвятила себя сыну. Для наследника Марфа стала примером благочестивой христианки: регулярно посещала храмы, причащалась и молилась. Постоянно помогала нуждающимся: одевала, кормила, хоронила умерших. Тем, кто хотел познать Таинство Причастия, лично готовила одежды.

Преподобная Марфа Антиохийская azbyka.ru

Преподобная ушла из жизни мирно. Ангелы еще за год до смерти дали ей пророчество с точной датой смерти.

Традиции и обычаи 4 июля

4 июля наливалось овсяное колосье, отчего день прозвали Андреем Наливой. Люди чистили овсяное поле, готовили сено для лошадей и овсяные каши себе на стол. Если девушка мечтает выйти замуж, то ей необходимо сварить и съесть овсяный кисель, а после облизать миску.

Наши предки готовили овсяный кисель по особому рецепту: перебирали, замачивали и ставили в теплое место овес. Спустя двое суток зерна прорастали, их промывали, а затем перемалывали. Полученную муку разводили холодной водой, а затем добавляли укроп и кипятили в течение 2 минут. Кисель следует настоять 20 минут, процедить и пить только в свежем виде.

Небо в этот день затянуло тучами - к хорошей погоде.

Если утром выпить чай с лимоном - болезни не прицепятся.

Большой урожай лесных ягод - к суровой зиме.

Что нельзя делать 4 июля