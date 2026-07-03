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Какой церковный праздник 4 июля и что нельзя делать

Церковь чтит память святителя Андрея Критского и пре­по­доб­ной Мар­фы.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 4 июля и что нельзя делать
Какой церковный праздник 4 июля и что нельзя делать
открытые источники

В субботу, 4 июля, православная церковь вспоминает святого Андрея Критского, а также преподобную Марфу. В народном календаре - Андрей Налива. Их вспоминают 4 июля по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 17 июля. 

С именинами поздравляют носителей имен: Алексей, Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Федор, Александра, Анастасия, Мария, Марта, Ольга, Татьяна.

Какой церковный праздник 4 июля

Святой Андрей был 7 лет немым, но по причащении Святых Христовых Таин он обрел дар речи. Данное чудо побудило его посвятить жизнь Богословию и изучать Священное Писание.

В 14 лет Андрей отправился в Иерусалим, где принял постриг в обители преподобного Саввы Освященного. Святой отличался благочестием, проводил время за постоянными молитвами - люди удивлялись его добродетели и разуму.

Архиепископ Андрей Критский
Архиепископ Андрей Критский
azbyka.ru

За всю жизнь написал немало Богослужебных песнопений, был основателем новой литургической формы - канона. Андрей Критский прославил Пречистую Деву Марию. 

Марфа мечтала с детства стать монахиней, однако родители принудили ее выйти замуж. Когда супруг скоропостижно умер, то женщина посвятила себя сыну. Для наследника Марфа стала примером благочестивой христианки: регулярно посещала храмы, причащалась и молилась. Постоянно помогала нуждающимся: одевала, кормила, хоронила умерших. Тем, кто хотел познать Таинство Причастия, лично готовила одежды. 

Преподобная Марфа Антиохийская
Преподобная Марфа Антиохийская
azbyka.ru

Преподобная ушла из жизни мирно. Ангелы еще за год до смерти дали ей пророчество с точной датой смерти. 

Традиции и обычаи 4 июля

4 июля наливалось овсяное колосье, отчего день прозвали Андреем Наливой. Люди чистили овсяное поле, готовили сено для лошадей и овсяные каши себе на стол. Если девушка мечтает выйти замуж, то ей необходимо сварить и съесть овсяный кисель, а после облизать миску. 

Наши предки готовили овсяный кисель по особому рецепту: перебирали, замачивали и ставили в теплое место овес. Спустя двое суток зерна прорастали, их промывали, а затем перемалывали. Полученную муку разводили холодной водой, а затем добавляли укроп и кипятили в течение 2 минут. Кисель следует настоять 20 минут, процедить и пить только в свежем виде.

  • Небо в этот день затянуло тучами - к хорошей погоде.
  • Если утром выпить чай с лимоном - болезни не прицепятся.
  • Большой урожай лесных ягод - к суровой зиме.

Что нельзя делать 4 июля

  • Нельзя начинать новые дела.
  • Не стоит покупать что-то глобальное.
  • Не следует отдавать обувь в ремонт, особенно перед путешествиями. 
  • Не нужно брать или давать в долг.
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