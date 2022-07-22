Какой церковный праздник 22 июля и что нельзя делать
Православные христиане чтят память великомучеников Панкратия и Кирилла.
В пятницу, 22 июля, православная церковь вспоминает великомучеников Кирилла и Панкратия. В народе этот день прозвали Панкратий Ягодник или Черничный день. В мире отмечают День гамака.
День ангела празднуют носители имен: Мария, Александр, Константин, Болеслав, Кирилл, Федор, Андрей и Михаил.
Какой церковный праздник 22 июля
Святой Кирилл был епископом в Гортинии. Однажды святого привели к правителю Лукию, который принуждал Кирилла принести жертву языческим богам. Но священник отказывался предавать христианскую веру.
Лукий приговорил святого к сожжению, но огонь даже не коснулся его тела. Увидев чудо, многие язычники уверовали в Бога, а удивленный правитель отпустил священника.
После пережитого Кирилл продолжил проповедовать и обращать язычников в христиан, о чем вновь доложили главе Гортинии. Тогда правитель приказал убить святого. Кирилл был рад пострадать за веру и сам положил голову под меч.
Панкратий родился в Антиохии. Однажды его отец услышал о чудесах Бога и решил лично в этом убедиться, отправившись вместе с сыном в Иерусалим. Мужчина впечатлился и уверовал в Христоса как в Сына Божьего. Сблизился с его учениками, в частности, с апостолом Петром, и познакомил с ним Панкратия.
После Вознесения апостол Петр пришел в дом и крестил всю семью Панкратия. Когда родители умерли, Панкратий отправился в Понтийские горы, где жил в пещерах, проводил время в молитве и размышлениях.
Однажды Панкратий встретил апостола Петра, который забрал его с собой в Антиохию, а после и в Киликию, где познакомил с апостолом Павлом. Два святых апостола рукоположили Панкратия в епископа города Тавромении, Сицилия.
Всю свою жизнь святой посвятил службе Богу. За месяц Панкратий смог построить храм, где проводил службы. Однажды язычники, услышав о славе епископа, нашли его, напали и избили камнями.
Традиции и обычаи 22 июля
На Панкратия и Кирилла принято собирать чернику. Люди верили, что ягода обладает чудодейственными свойствами. Черника полезна при плохом зрении, помогает справиться с усталостью глаз, ревматизмом, болезнями желудочно-кишечного тракта.
- Если на траве роса - к ливню.
- Если много черники - к очень холодной зиме.
- Если радуга в небе - ждать теплой погоды.
- Если звезды яркие и долго светят - к грозе.
- Потемневшая луна - к непогоде до конца лета.
Что нельзя делать 22 июля
- Нельзя тяжело физически трудиться.
- Не стоит ругаться с родителями.
- Не следует отказываться от помощи.
- Не нужно злоупотреблять жирной пищей, алкоголем и другими пагубными вещами.
- Нельзя выходить из дома без основательной причины.
День гамака
Есть поверье, что гамаки придумали древние Майя. В европейских странах о данной вещи узнали благодаря Кристофору Колумбу.
Если человек заснет в гамаке, то почувствует себя свежим и бодрым. Дело в том, что гамаки распределяют вес тела равномерно, из-за чего оно чувствует наименьшее давление.
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