Медовый Спас 14 августа - традиции и что нельзя делать

Церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы и вспоминает семи мучеников Маккавеев.

Автор: Шапарь Анастасия

В воскресенье, 14 августа, православные христиане чтят память мучеников Маккавеев и Успение Пресвятой Богородицы. В этот день начинается Успенский пост и празднуется Медовый Спас.

С именинами поздравляют обладателей имен: Федор, Тимофей, Теодор, Леонтий, Елизар, Дмитрий, Алим, Александр, София, Саломея.

Какой церковный праздник 14 августа

Князь Андрей Боголюбский и византийский император Мануил Комнин в 1164 году праздновали победу над врагом. Внук Владимира Мономаха, когда шел в поход против волжских болгар, взял с собой Владимирскую икону Божьей Матери. Два священника несли перед войском чудотворный образ вместе с иконой Спасителя и Честного Креста - и победили врага. В тот же день византийцы выиграли арабов.

Неопровержимое доказательство того, что в этот день и на Руси, и в Византии произошло чудо, - огромные огненные лучи, которые исходили от икон Спасителя, Божьей Матери и Святого Креста.

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. azbyka.ru

Семь мучеников Маккавеев - Аким, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим, Маркелл, мать их Соломония и учитель Елеазар - пострадали незадолго до Рождества. Цари Сирии хотели принудить их отречься от иудейства и принять языческий закон, но мученики отказались. Учитель Елеазар сказал, что он скорее умрет, чем отречется от Бога, а также даже не захотел сделать вид, что он ест жертвенное мясо. За это старца казнили.

Сынов и Соломонию долго мучили, но они тоже не предали христианской веры. Некоторых убили мечом, а некоторых сожгли. Каждый из них, умирая, надеялся на воскресенье и вечную жизнь.

Семь мучеников Маккавеев. azbyka.ru

Традиции и обычаи 14 августа

14 августа начинается Успенский пост, который длится две недели. Пресвятая Дева готовилась к вечной жизни, много постилась и молилась, чтобы очистить душу и тело. Также верующие празднуют Медовый Спас. Считается, что на Первый спас женщинам прощаются все грехи.

На Спас пекут пироги и медовые пряники. Также бережно относятся к воде: чистят колодцы, убирают мусор с берегов рек и умываются холодной водой, чтобы излечиться от болезней.

Медовый Спас. открытые источники

Если идет дождь - мало будет пожаров.

Если с первой ложкой меда загадать желание - исполнится.

Если на следующий день после Спаса убраться, то можно смыть негативную энергетику.

Что нельзя делать 14 августа