Какой церковный праздник 18 декабря и что нельзя делать

Какой праздник в мире, традиции, обычаи и запреты в этот день.

Автор: Шапарь Анастасия

В субботу, 18 декабря, православные чествуют память преподобного Саввы Освященного. В народе эту дату прозвали Саввин день. В мире отмечают день мигранта.

С именинами поздравляют носителей имен: Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

Какой церковный праздник 18 декабря

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Преподобный Савва Освященный родился в 5 веке в Каппадокии, в семье благочестивых христиан. В 8 лет Савва начал учебу в монастыре святой Флавианы, где быстро постиг грамоту и полюбил Священное Писание. В 17 лет святой принял монашеский постриг.

Святой Савва в 8 лет начал учиться грамоте и Священному Писанию. azbyka.ru

Преподобный пробыл в монастыре 10 лет, проводил время в молитвах, усиленно постился и был удостоен дара чудотворения. После монах решил отправиться в Иерусалим, где поселился в расположенном недалеко от города монастыре, известном своим строгим уставом. Через 3 года Савва затворился в пещере, где провел 5 лет.

Когда умер его наставник, преподобный Евфимий, то Савва поселился близ обители преподобного Герасима Иорданского. После, вокруг него начали собираться ученики — так возникла Великая Лавра. Когда иноки получили знак свыше, увидев огненный столп - устроили в своей пещере церковь.

Благодаря своему дару святой мог исцелять больных и бесноватых.

Традиции и обычаи 18 декабря

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На Руси считалось, что Савва продолжает Варварину работу — морозит реки и озера, укрепляя зимние дороги: "Варвара мостит, Савва гвозди вострит, Никола прибивает".

На Савву не стоит работать: лучше посвятить день молитвам.

Дом от огня идет столбом - к холодам.

Если слышны песни снегирей - к вьюге.

Если огонь в печи покраснел - ждать стужу.

Если большой мороз, но балки вышли из гнезд - к оттепели.

На окнах тает снег - ждать потепления.

Что нельзя делать 18 декабря

Нельзя ругаться на коня - к беде.

Не стоит ходить в гости.

Не следует беременным мыть голову, чтобы ребенок не родился с плохой памятью и отсутствием желания учиться.

Не стоит выполнять сложную работу - ничего из этого не выйдет.

Международный день мигранта

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В 1990 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. А в 2000 году появился данный праздник, так как число мигрантов в мире очень возросло.

Каждый 35 житель планеты является мигрантом, живущим и работающим за пределами своей страны. Каждый 10 мигрант моложе 15 лет. Процесс миграции связан с непредсказуемостью, сложностями, требует слаженной работы между странами и регионами.

Каждый 35 житель планеты является мигрантом. depositphotos.com

19 сентября 2016 года Генеральная Ассамблея провела первое в истории заседание высокого уровня по вопросам беженцев и мигрантов, чтобы укрепить меры защиты беженцев и мигрантов.

Цель Дня мигранта: распространение информации о правах человека и основных свободах мигрантов межправительственными и неправительственными организациями, а также организация и проведение акций, семинаров, где повествуется о законах о правах иммигрантов.

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