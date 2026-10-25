Фильмы с трагическим концом: ТОП лент, которые заставили плакать весь мир

Останься со мной, Ищу друга на конец света, Изгой и еще несколько лент приводят к онемению на последних минутах.

Кадры из фильмов "Жена путешественника во времени", "Изгой", "Марли и я"

"Не спойлери!" – можно услышать от киноманов, желающих не знать ключевых моментов, более того – концовку ленты. Предупреждение: эта подборка посвящена картинам без хеппи-ендов. Но даже зная это, все равно стоит просмотреть их, поскольку эти ленты возвращают к себе давних зрителей и цепляют на крючок новых.

Останься со мной/Stand by Me (1986)

Соавтором сценария этого фильма стал Стивен Кинг. Рассказчик истории – писатель, рисующий историю с детства. Вместе со своими друзьями он искал пропавшего без вести мальчика.

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Завершается картина прощанием друзей. А еще рассказчик говорит, что друг, когда вырос, стал адвокатом и был зарезан в заведении быстрого питания. А усиливает эффект написанный текст: "У меня больше не было таких друзей, как в 12-летнем возрасте".

Ищу друга на конец света/Seeking a Friend for the End of the World (2012)

К Земле приближается астероид, который уничтожит планету. И никто не сможет этому помешать. Потому землянам приходится принять неизбежное.

Главные герои ленты Додж и Пенни, воплощенные Стивом Кареллом и Кирой Найтли, лежат в финальной сцене на кровати, пока за окном раздаются громкие удары. Пенни очень взволнована, тем временем Додж успокаивает ее и говорит рассказать о семье.

Марли и я/ Marley and Me (2008)

В этой семейной трагикомедии сыграли Овен Уилсон и Дженнифер Энистон. Лента завершается тем, что семья собирается усыпить домашнего любимца. Персонаж Уилсона склоняется над псом перед тем, как ветеринар введет животному смертельную инъекцию, и говорит:

"Помнишь, как я говорил, что ты – беда на мою голову. Что ты – худший в мире пес. Не верь этому. Ни единой минуты не верь. Потому что ты знаешь: мы бы не нашли лучшей собаки. Знаешь, что делает тебя лучшей собакой? Ты любил нас каждый день, невзирая ни на что. Ты знаешь, как мы тебя любим? Больше всего".

Изгой/Cast Away (2000)

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Робинзонада, вышедшая на экраны в миллениум, с Томом Хэнксом в главной роли. Центральное действующее лицо, которое он воплощает, попадает после авиакатастрофы на необитаемый остров. Когда муж возвращается домой, его жена живет с другим. Женщина бежит за автомобилем любимого и признается ему в чувствах. Он говорит, что это – взаимно. Но потом бывшие супруги понимают, что даме надобно возвращаться к новому избраннику.

Лабиринт Фавна/El laberinto del fauno (2006)

Лента, заставлявшая рыдать собравшихся на просмотрах в кинотеатрах. Ее финал крайне травмирующий: мать склоняется над мертвой дочерью и говорит той подняться. Фильм из разряда A+, который точно стоит посмотреть. Но нужно ли к нему возвращаться (из-за этих эмоций) – это уже вопрос.

Жена путешественника во времени/The Time Traveler's Wife (2009)

Путешествия во времени – это сначала весело и круто, а потом они становятся не очень радужными. Так случилось и с героями этой ленты.

Он появляется на лужайке, а она несется к нему навстречу. Наконец-то настал момент, когда пара смогла встретиться в сплетениях времени и пространства. Но долгожданная встреча может быть более болезненной, чем решение идти дальше.

Ранее мы писали о фильмах, в которых изображены общества, в коих нам вряд ли хотелось бы жить.