Крещение 2024: как правильно купаться взрослым и детям

Купание в проруби на Крещение – традиции.

Автор: Сайко Леся

Крещение Господне – один из главных православных праздников Богоявления, который отмечается в Украине по новому стилю 6 января. В этот день верующие окунаются в прорубь, чтобы очистить себя от недугов и грехов.

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В Крещенский сочельник, который отмечается вечером 5 января, верующие украинцы придерживаются строгого поста, а на ужин после появления на небе вечерней звезды едят «Голодную кутью» и постные блюда.

Также на Крещение в Украине 2024 начинаются службы в церкви, где можно освятить воду, которую принято хранить весь год. Освященной водой можно окроплять дом и скот.

Крещение в Украине 2023 pixabay

Купаться в проруби на Крещение – зачем

Купаться в проруби на Крещение в Украине стало традицией еще давно, но возродился этот обычай в конце 20 – начале 21 века. Верующие верили, что в этот день у воды целебные свойства, помогающие людям очистить душу и тело.

Издавна считалось, что вода в Крещенскую ночь исцеляет, а тот, кто скупается в проруби, не будет болеть весь год.

Как купаться на Крещение pixabay

Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть

По правилам церкви, в воду можно входить только после молитвы, причастия и освящения, которые нужно заранее осуществить. Поскольку освящение происходит еще вечером 5 января, погружаться в прорубь можно уже в ночь на 6 января. Лучшее время для купания на Крещение 2024 – с 12:00 до 13:30.

До того, как окунутся в прорубь, важно выдержать небольшой пост и пройти обряд в специальной купели при храме или дома в ванной.

Крещение 2023 pixabay

Читай также: Польза и вред закаливания: как начать вести здоровый образ жизни Как купаться на Крещение, чтобы не заболеть? Ответ простой, нужно просто подготовить организм к купанию заранее, а именно:

сделать разминку перед погружением;

входить в воду по шею и не нырять с головой;

в воде находиться 3-5 секунд;

не употреблять алкоголь и не курить, так как алкоголь расширяет сосуды, а курение нарушает кровообращение.

Как купаться в проруби на Крещение pixabay

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нельзя сразу одевать одежду, иначе будет сложно согреться телу;

нужно надеть махровый халат;

немного пробежаться;

снять халат и хорошенько растереть тело полотенцем;

быстро надеть на себя сухую одежду;

выпить горячий чай или любой другой безалкогольный напиток.

Также важно помнить, что сразу после купания в проруби нужно придерживаться рекомендаций Минздрава, выполнения которых минимизирует риск заболеть: