Погода на Крещение 2024: прогнозы гидрометцентра и народных синоптиков

Узнайте, какой будет погода в Украине на Крещение 6 января 2024 года.

Автор: Сайко Леся

6 января 2024 года по новому календарю отмечается Крещение. Раньше в этот день отмечался Рождественский сочельник. Какой будет погода в Украине 6 января 2024 года, рассказывают синоптики.

По оценкам синоптиков и климатологов, нестабильная зимняя погода будет наблюдаться в Украине на протяжении всего января. Об этом рассказал народный синоптик Владимир Деркач.

Погода на Крещение 2024 freepik.com

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Также он добавил, что начало нового года будет не совсем зимним: днем – по большей части плюс или около 0° C, ночью – тоже около нуля, но в отдельные дни минус. Осадков будет мало. Внутри этой декады температура воздуха начнет постепенно снижаться и усиливаться осадки. Температура ночью минусовая, хотя и достаточно малый. Отдельные дни с сильными осадками в большинстве своем в виде снега, ночью минус, но небольшой.

Заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня тоже рассказала, какой будет погода на Крещение 6 января 2024 года. По ее словам, арктический холод царит на севере Европы и пытается зайти на территорию Украины. Но ему пока не дают здесь разгуляться западные воздушные потоки, которые приносят атлантическое тепло и нивелируют этот холод с севера.

Погода на Крещение 2024 freepik.com

6−7−8 января снова с севера может зайти холодный арктический воздух, который принесет морозы, — утверждает Голеня, — В северных, центральных и восточных регионах Украины холоднее всего: ночью −10…−15, на северо-востоке местами и до 18−20 градусов мороза».

В Киеве и области 4−5 января — до 0…-5 градусов и осадки в виде мокрого снега и дождя. 6−8 января, на старое Рождество, или Крещение по новому календарю, снова вернутся морозы. А 7−8 января возможны значительные снегопады.