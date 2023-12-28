Крещение Господне 2024: когда, традиции празднования

Рассказываем о крещенских приметах и перечисляем, что можно, а что нельзя делать в этот день.

Автор: Мельник Анна

Крещение Господне — один из самых важных христианских праздников, который ранее отмечали 19 января, однако в 2024 году его дата изменится. Когда украинцы смогут искупаться в проруби, а также народные приметы, традиции и запреты Крещения — в нашем материале.

Когда будет Крещение 2024

С 1 сентября Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый юлианский календарь. В свою очередь это привело к изменению даты празднования непереходных православных праздников. В частности, изменилась дата празднования Крещения Господня. В 2024 году отмечать Крещение будем на 13 дней раньше – 6 января. Отметим, что теперь дата празднования Крещения Господня будет совпадать у христиан восточного и западного обрядов.

Крещение: история церковного праздника

Согласно Евангелию, достигнув 30-летнего возраста, Иисус пришел в Иордан, где его крестил Иоанн Креститель.

Согласно Библии, крещение Иисуса было великим духовным событием. После крещения небо открылось, и Дух Божий в виде голубя склонился над Иисусом. Звучал голос с неба, говорящий: «Это Сын Мой Возлюбленный, в Нем Мое удовольствие».

В Ветхом Завете воду называют началом жизни, так как где нет воды - там пустыня. Однако вода может не только рождать все живое, но и уничтожать. Как это было, когда Великий потоп Бога залил грехи и разрушил зло человеческое.

В канун праздника вода освящается в храмах, а в день Богоявления - в реках или других местах, где есть вода. Крещение считается символическим и означает, что и тело омывается, и душа человека будет очищена от всех грехов Христом.

Крещение: история церковного праздника depositphotos.com

Крещение: традиции и обычаи

Крещение – большой христианский праздник, поэтому верующие обязательно посещают в этот день церковь.

Одна из главных традиций – набор освященной воды. В храмы приходят с пустыми емкостями, а святую воду потом хранят весь год. Ею можно освящать жилище, многие лечат чудесной водой недуги.

Существует примета, что не только вода, но и снег в этот день обладает целительной силой – им можно растереть руки и лицо, чтобы обрести здоровье и привлекательность.

В это время, несмотря на суровый мороз, распахивали двери и окна – чтобы все плохое из дома ушло, а все хорошее – пришло.

Добрая примета – сосвататься или сделать предложение в этот день. Верили, что такой брак будет благословлен на небесах. Есть даже соответствующая поговорка: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».

Также верующие считают, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Но на самом деле это утверждение не совсем верно. Ритуал крещенского купания должны предварять долгие молитвы, дни в покаянии и обязательная исповедь. Только в этом случае омовение 6 января приносит духовные плоды.

Если вы решили окунуться на Крещение, трезво оцените свои возможности. Детям и людям с проблемами со здоровьем от этого ритуала лучше отказаться.

Крещение: традиции и обычаи depositphotos.com

Погодные приметы на Крещение

Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла – жди глобальных потрясений и больших перемен мирового масштаба.

Если в Сочельник луна полная – это к весеннему половодью. Если же новолуние – ближайший месяц сохранится крещенская погода.

Ясно и морозно в ночь перед праздником – лето будет сухим и жарким.

Днем падает снег – в этом году уродятся хлеба.

Бесснежное Крещение – к плохому урожаю.

Солнечный крещенский день – к жаркому лету.

Что нельзя делать на Крещение