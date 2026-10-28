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Какой церковный праздник 29 октября и что нельзя делать

Церковь почитает преподобномученицу Анастасию Римлянку и преподобного Аврамия затворника.

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 29 октября и что нельзя делать
В этот день устраивается Овчарный праздник.
открытые источники

В четверг, 29 октября, православные христиане вспоминают преподобного Аврамия затворника и свя­тую Ана­ста­сию Рим­ля­нку. В народном календаре - Овчарный праздник. Их почитают 29 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 11 ноября. 

С именинами поздравляли обладателей имен: Виктор, Филипп, Наум, Кирилл, Андрей, Евгений, Алексей, Кузьма, Леонид, Павел, Василий, Николай, Иван, Анастасия, Анна, Мария.

Какой церковный праздник 29 октября

Аврамий жил в IV веке, с детства читал библейские книги. Когда святой достиг юношеского возраста, то хотел податься в монастырь, но родители заставили жениться. Спустя неделю Аврамий тайно бросил жену и поселился в пустынной келье. Родители смогли найти сына, но Аврамий попросил оставить его в затворничестве.

Через некоторое время о нем узнал епископ города и решил направить в один из городов, где никому ранее не удавалось обратить язычников в христианскую веру. Аврамию удалось уразуметь язычников. Совершив еще один праведный поступок, преподобный вернулся в затворничество и вскоре умер.

Анастасия Римлянка жила при монастыре с 3 лет, ее воспитанием занималась игуменья София, которая для многих являлась примером благочестивой жизни. Анастасия отличалась красотой, отчего многие знатные мужчины хотели ее в жены. Однако девушка решила посвятить себя христианству, поэтому отвергала любые предложения.

Когда император Декий начал гонение на христиан, то начальник города потребовал к себе Анастасию. Мужчины требовал от нее отречься от Христа, выйти замуж и поклоняться идолам. Однако Анастасия отвечала, что у нее один жених - Иисус Христос. Святую долго мучили, а после обезглавили. 

Традиции и обычаи 29 октября

На Анастасию устраивают Овчарный праздник. Пастухи поют, поздравляя свои отары с последним днем выпаса. Хозяева расплачиваются с пастухами, а также последний раз в году стригут.

  • Если волки гуляют по полям - к беде.
  • Если листья не все опали - к суровой зиме.
  • Если на калине зеленые листья - к теплой осени.
  • Вокруг луны красный круг - к мокрому снегу с ветром.
  • Если небо ярко-голубое - к хорошей погоде.

Что нельзя делать 29 октября

  • Не стоит грустить.
  • Не следует оставлять детей без присмотра.
  • Нельзя заниматься ремонтом обуви и одежды.
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