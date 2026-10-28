Тополя сообщила об отмене концертов по состоянию здоровья

Елена Тополя заболела, поэтому не сможет дать шоу в ряде городов.

Елена Тополя сообщила о вынужденном переносе ближайших концертов из-за серьезного ухудшения самочувствия. Отказаться от ряда появлений на сцене певицу заставил недуг.

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О переменах в концертном графике исполнительница поведала в инстаграме. Она отметила, что крайне заболела и физически не может петь так, как этого заслуживают ее поклонники. Вероятно, недуг повлиял на голос артистки, однако точного диагноза она не называла.

В связи с этим Елена перенесла ближайшие выступления в рамках тура "Феникс", которые должны пройти во Львове, Ровно и Луцке. Концерты состоятся в другие даты.

В настоящее время артистка сконцентрировалась на лечении и восстановлении. Она надеется как можно скорее выздороветь и вернуться к концертной деятельности, чтобы вновь встречаться с поклонниками вживую, петь для них и делиться эмоциями.

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