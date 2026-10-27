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Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Титул получил 55-летний звезда сериала «Больница Питт»

Автор: Коваленко Наталья
Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People
Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People
Getty Images

Журнал People объявил нового обладателя титула Самый сексуальный мужчина планеты. Им в 2026 году стал 55-летний американский актер Ноа Уайли.

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Сначала кинозвезда признался, что воспринял эту новость как розыгрыш. «Я подумал, что это какая-то шутка — даже в самых смелых мечтах не мог представить, что мне достанется эта награда», — признался Ноа.

Убедить актера принять титул помогла его жена Сара. Она подчеркнула, что быть прекрасным мужем, заботливым отцом и добрым человеком — это и есть настоящая сексуальность, а также шутя добавила, что этот статус «подчеркивает ее прекрасный вкус».

Уайли добавил, что его дети от первого брака с Трейси Уорбин также отреагировали на новость с юмором и иронией. 24-летний сын Оуэн заявил, что это круто, но в то же время добавит кучу хейтеров. 21-летняя дочь Оден не смогла сдержать смеха и заявила, что будет дразнить отца этим титулом следующие полвека.

Также Уайли вспомнил о своем давнем коллеге по сериалу «Скорая помощь» Джордже Клуни, который в прошлом дважды получал это звание.

«Думаю, он будет рад и почувствует себя как гордый папаша, дождавшийся, пока я наконец доросту до седины и собственной обложки», — поделился актер.

Ноа получил мировую популярность благодаря роли молодого врача Джона Картера в сериале «Скорая помощь» (1994–2009). Сейчас актер переживает второй пик популярности благодаря главной роли врача Робби в драме «Питт», за которую завоевал две награды «Эмми».

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Теги:
шоу-бизнес, Самый сексуальный мужчина

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Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

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