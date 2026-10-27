Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Титул получил 55-летний звезда сериала «Больница Питт»

Автор: Коваленко Наталья

Журнал People объявил нового обладателя титула Самый сексуальный мужчина планеты. Им в 2026 году стал 55-летний американский актер Ноа Уайли.

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Сначала кинозвезда признался, что воспринял эту новость как розыгрыш. «Я подумал, что это какая-то шутка — даже в самых смелых мечтах не мог представить, что мне достанется эта награда», — признался Ноа.

Убедить актера принять титул помогла его жена Сара. Она подчеркнула, что быть прекрасным мужем, заботливым отцом и добрым человеком — это и есть настоящая сексуальность, а также шутя добавила, что этот статус «подчеркивает ее прекрасный вкус».

Уайли добавил, что его дети от первого брака с Трейси Уорбин также отреагировали на новость с юмором и иронией. 24-летний сын Оуэн заявил, что это круто, но в то же время добавит кучу хейтеров. 21-летняя дочь Оден не смогла сдержать смеха и заявила, что будет дразнить отца этим титулом следующие полвека.

Также Уайли вспомнил о своем давнем коллеге по сериалу «Скорая помощь» Джордже Клуни, который в прошлом дважды получал это звание.

«Думаю, он будет рад и почувствует себя как гордый папаша, дождавшийся, пока я наконец доросту до седины и собственной обложки», — поделился актер.

Ноа получил мировую популярность благодаря роли молодого врача Джона Картера в сериале «Скорая помощь» (1994–2009). Сейчас актер переживает второй пик популярности благодаря главной роли врача Робби в драме «Питт», за которую завоевал две награды «Эмми».