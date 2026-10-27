Церковь чествует великомученицу Параскеву

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 28 октября - традиции и что нельзя делать

В среду, 28 октября, православные христиане чествуют великомученицу Параскеву. Ее вспоминают 28 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 10 ноября.

Именины отмечают: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.

Какой церковный праздник 28 октября

Святая Параскева появилась в обеспеченной семье в 3 веке в Малой Азии. С юношеских лет девушка решила вести аскетическую жизнь. Когда родители умерли, святая раздала все имущество нищим и нуждающимся. Параскева не боялась прославлять Господа даже находясь среди язычников в Иконии. Из-за своей веры девушка была убита язычниками.

Параскеву просят в молитвах о счастливом браке. pinterest/com/Marcia Goncalves

В 257-305 правил император Диоклетиан, который устраивал гонения христиан. Таким образом он узнал о христианской вере Параскевы и приказал поймать девушку. Сначала ее отправили в темницу, где девушку растерзали до костей. Однако ночью явился Ангел и заживил все раны.

Когда Параскеву вели в капище идолов, но и тут высшие силы помогли девушке - все идолы пали и превратились в прах. Когда святую хотели сжечь на огне, пламя так разгорелось, что мучители сами были им сожжены. Тогда они приняли решение, что Параскеву нужно обезглавить. Так она и погибла.

Традиции и обычаи 28 октября

Параскеву называют "бабьей святой", которая покровительствует семью и брак. В народе было принято, что сегодня девушки могут задать в своих молитвах вопрос Параскеве, как выйти замуж и жить счастливо.

Сегодня принято мять и трепать лен. В честь этого даже устраивали специальные льняные смотрины: вытрепанным льном-перваком молодые девушки хвастались друг перед другом.

Если на деревьях иней – к морозам.

Если месяц в кругах –к буре.

Если утром стоит туман - ждать оттепели.

Если на вишне еще листья - зима пока не придет.

Что нельзя делать 28 октября