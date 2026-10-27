АфишаАфиша
Русский Українська

Какой церковный праздник 28 октября - традиции и что нельзя делать

Церковь чествует великомученицу Параскеву

Автор: Мельник Анна
Какой церковный праздник 28 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 28 октября - традиции и что нельзя делать
pinterest/com/Marcia Goncalves

В среду, 28 октября, православные христиане чествуют великомученицу Параскеву. Ее вспоминают 28 октября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 10 ноября.

Именины отмечают: Анна, Арсений, Афанасий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма, Максим, Неонила, Николай, Павел, Прасковья, Степан, Терентий.

Какой церковный праздник 28 октября

Святая Параскева появилась в обеспеченной семье в 3 веке в Малой Азии. С юношеских лет девушка решила вести аскетическую жизнь. Когда родители умерли, святая раздала все имущество нищим и нуждающимся. Параскева не боялась прославлять Господа даже находясь среди язычников в Иконии. Из-за своей веры девушка была убита язычниками.

Параскеву просят в молитвах о счастливом браке.
Параскеву просят в молитвах о счастливом браке.
pinterest/com/Marcia Goncalves

В 257-305 правил император Диоклетиан, который устраивал гонения христиан. Таким образом он узнал о христианской вере Параскевы и приказал поймать девушку. Сначала ее отправили в темницу, где девушку растерзали до костей. Однако ночью явился Ангел и заживил все раны.

Когда Параскеву вели в капище идолов, но и тут высшие силы помогли девушке - все идолы пали и превратились в прах. Когда святую хотели сжечь на огне, пламя так разгорелось, что мучители сами были им сожжены. Тогда они приняли решение, что Параскеву нужно обезглавить. Так она и погибла.

Традиции и обычаи 28 октября

Параскеву называют "бабьей святой", которая покровительствует семью и брак. В народе было принято, что сегодня девушки могут задать в своих молитвах вопрос Параскеве, как выйти замуж и жить счастливо.

Сегодня принято мять и трепать лен. В честь этого даже устраивали специальные льняные смотрины: вытрепанным льном-перваком молодые девушки хвастались друг перед другом.

  • Если на деревьях иней – к морозам.
  • Если месяц в кругах –к буре.
  • Если утром стоит туман -  ждать оттепели.
  • Если на вишне еще листья - зима пока не придет.

Что нельзя делать 28 октября

  • Нельзя прясть.
  • Не стоит веселиться, чтобы потом не плакать.
  • Нельзя занимать у беременных женщин деньги, так как с валютой они отдадут здоровье малыша.
  • Не нужно сегодня мыть пол, чтобы после смерти не валяться в помоях.
  • Не стоит сегодня контактировать с водой: постарайтесь отложить мытье головы, посуды на следующий день.
Читайте нас в Google.News
Теги:
традиции, что нельзя делать, какой праздник сегодня, церковный праздник, какой церковный праздник сегодня

Статьи по теме

Какой церковный праздник 27 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 27 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 26 октября - традиции и что нельзя делать
Какой церковный праздник 26 октября - традиции и что нельзя делать
Астафьева прокомментировала свой дебют как диктора радиодиктанта
Астафьева прокомментировала свой дебют как диктора радиодиктанта
3 знака зодиака, которые никогда не изменяют в отношениях
3 знака зодиака, которые никогда не изменяют в отношениях
Сумская озвучила возможную причину потери ребенка Федишин и вспомнила собственный опыт
Сумская озвучила возможную причину потери ребенка Федишин и вспомнила собственный опыт
Звезда «Женского доктора» Таисия Хвостова похвасталась покупкой авто после развода
Звезда «Женского доктора» Таисия Хвостова похвасталась покупкой авто после развода

Личность дня

Ноа Уайли выбрали самым сексуальным мужчиной 2026 года по версии People

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK