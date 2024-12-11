Какой церковный праздник 12 декабря - традиции и что нельзя делать
Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.
В четверг, 12 декабря, православная церковь вспоминает святителя Спиридона Тримифунтского. В народном календаре - Спиридонов день. Его почитают 12 декабря по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 25 декабря. 12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск, Международный день нейтралитета и Всемирный день общего медицинского обеспечения.
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Какой церковный праздник 12 декабря
Святитель Спиридон Тримифунтский являлся чудотворцем, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детства Спиридон пас овец, а также подражал чистой и богоугодной жизнью ветхозаветным праведникам: Давиду, Иакову, Аврааму.
Святой Спиридон отличался отзывчивостью и доброжелательностью. Когда сам стал отцом семейства, не забывал помогать нуждающимся: бездомные находили в его доме приют, странники - еду. Господь наградил его за отверженность вере дарами: прозорливостью, исцелению неизлечимых больных и изгнанию бесов.
Когда Спиридон потерял супругу, то был избран епископом города Тримифунта. Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция, разговаривал со своей умершей дочерью Ириной, оживил умершего ребенка.
Чудотворец сделал множество доброго в своей жизни. Спиридон помогал грешникам покаяться Богу и исправиться. Однако те, кто не слышал его просьб, были наказаны свыше.
Традиции и обычаи 12 декабря
В старину в этот день было принято встречать рассвет на самом высоком холме в округе. В целом увидеть рассвет солнца в эту дату считается очень счастливой приметой. Также в этот день старались не работать - делали небольшую передышку. Днем открывали окна, чтобы воздух и солнце прогнали из дома зло и беды.
Также хозяйки в этот день пекли хлеб и запекали пирожки с рыбой. Считается, что любая выпечка и все мучные изделия в этот день получатся удачными и принесут пользу здоровью.
- Если на Спиридона много снега намело, то весна будет поздней.
- Если с утра пошел снег, то снегопады продлятся до самого Рождества.
- Если в течение дня часто меняется направление ветра, то весь декабрь будет изменчивым.
- Небо при закате солнца оранжевое - к ясной, но морозной погоде в ближайшие дни.
Что нельзя делать 12 декабря
- Беременным женщинам нельзя переступать через веник.
- Отказывать в милостыне нуждающимся - можно самим отказаться в трудном финансовом положении.
- Нельзя в этот день поднимать любые вещи и деньги с земли. Такие вещи не принесут пользы.