Какой сегодня праздник отмечают верующие, запреты дня и у кого именины.

Автор: Мельник Анна

Какой церковный праздник 12 декабря - традиции и что нельзя делать

В четверг, 12 декабря, православная церковь вспоминает святителя Спиридона Тримифунтского. В народном календаре - Спиридонов день. Его почитают 12 декабря по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 25 декабря. 12 декабря в Украине празднуют День Сухопутных войск, Международный день нейтралитета и Всемирный день общего медицинского обеспечения.

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Какой церковный праздник 12 декабря

Святитель Спиридон Тримифунтский являлся чудотворцем, родился в конце 3 века на острове Кипр. С детства Спиридон пас овец, а также подражал чистой и богоугодной жизнью ветхозаветным праведникам: Давиду, Иакову, Аврааму.

Святой Спиридон отличался отзывчивостью и доброжелательностью. Когда сам стал отцом семейства, не забывал помогать нуждающимся: бездомные находили в его доме приют, странники - еду. Господь наградил его за отверженность вере дарами: прозорливостью, исцелению неизлечимых больных и изгнанию бесов.

Чудотворец Спиридон Тримифунтский. azbyka.ru

Когда Спиридон потерял супругу, то был избран епископом города Тримифунта. Святитель исцелил тяжелобольного императора Констанция, разговаривал со своей умершей дочерью Ириной, оживил умершего ребенка.

Чудотворец сделал множество доброго в своей жизни. Спиридон помогал грешникам покаяться Богу и исправиться. Однако те, кто не слышал его просьб, были наказаны свыше.

Традиции и обычаи 12 декабря

В старину в этот день было принято встречать рассвет на самом высоком холме в округе. В целом увидеть рассвет солнца в эту дату считается очень счастливой приметой. Также в этот день старались не работать - делали небольшую передышку. Днем открывали окна, чтобы воздух и солнце прогнали из дома зло и беды.

Также хозяйки в этот день пекли хлеб и запекали пирожки с рыбой. Считается, что любая выпечка и все мучные изделия в этот день получатся удачными и принесут пользу здоровью.

Если на Спиридона много снега намело, то весна будет поздней.

Если с утра пошел снег, то снегопады продлятся до самого Рождества.

Если в течение дня часто меняется направление ветра, то весь декабрь будет изменчивым.

Небо при закате солнца оранжевое - к ясной, но морозной погоде в ближайшие дни.

Что нельзя делать 12 декабря