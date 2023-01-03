Какой церковный праздник 3 января и что нельзя делать

Церковь вспоминает Прокопия Вятского.

Автор: Шапарь Анастасия

Во вторник, 3 января, православные христиане чтят память Прокопия Вятского. В народном календаре - Прокопьев день. В мире празднуют необычный праздник - День рождения соломинки для коктейлей.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Прокоп, Сергей, Ульяна, Филарет.

Какой церковный праздник 3 января

Прокопий Вятский считается юродивым христианским святым. Прокопий родился в крестьянской семье в 1578 году. По преданию, в возрасте 12 лет он попал под удар молнии, после чего сильно повредился умом.

Святой Прокопий Вятский. azbyka.ru

Родители обратились за помощью в Успенский Трифонов монастырь, где Прокопию помогли полностью вылечиться. С юности святой обладал даром предсказания: предугадывал болезни и выздоровления, предупреждал о пожарах.

Традиции и обычаи 3 января

На Прокопия было принято проверять хлева и овины, чтобы оценить, хватит ли до наступления тепла запасов сена и соломы. В народе это называли "кормить сусеки и торкать зерно". Сусеки в этот день "подслушивали": крестьянин прикладывал ухо к зерну и слушал - если гудение, то лето будет неспокойным.

Девушки не выходили из дома, так как с раннего утра мели полы. Чем больше зерна наметут - тем больше счастья ждать в будущем. Потом из зерна толкли муку, из которой пекли постный блин и готовили кисель. Все это делалось в полной тишине. Блин съедали, запивая киселем и ни с кем не делились, так как при всем этом загадывали желание.

Какая погода 3 января, такая будет в сентябре.

Если утром солнце красное - к метели.

Что нельзя делать 3 января

Нельзя подглядывать и подслушивать, чтобы не получить болезней, связанных со зрением и слухом.

Не стоит обещать ничего людям.

Не следует поднимать что-то с земли, чтобы в будущем не потерять что-то ощутимое.

Нельзя желать счастья и здоровья, так как произойдет все наоборот - болезни и горе.

День рождения соломинки для коктейлей

Соломинка - приспособление в виде трубочки, предназначенное для втягивания напитков в рот, с целью последующего проглатывания. Первыми соломинками для питья коктейлей были из соломы, содержащей пустотелые стебли злаковых.

Первую искусственную соломинку создал американский предприниматель Марвин Стоун. Он являлся владельцем фабрики по производству бумажных сигаретных мундштуков. По легенде, грустный Стоун сидел в раздумьях о состоянии своего бизнеса, так как дела шли плохо, попивая коктейль через ржаную соломинку. Некоторые ее волокна расщепились и во время очередного втягивания жидкости завязли у мужчины на зубах. Его это раздражало.

Тогда Марвин взял полоску бумаги и намазал ее край по всей длине клеем, намотал спиралью на карандаш, а затем снял полученную трубочку. Так у него получилась соломинка, через которую пить коктейль намного удобнее. Стоун решил усовершенствовать свое изобретение и через несколько дней нашел вариант, когда увидел почтовую марку, сделанную из манильской бумаги. Именно из этой бумаги владелец фабрики начал изготавливать соломинки.

Эволюция трубочек прошла несколько этапов. depositphotos.com

3 января 1888 года Марвин Стоун запатентовал свое изобретение - соломинку. Уже в 1890 году их изготовление стало его основным бизнесом.

Следующий этап эволюции соломинок произошел в середине 1930-х годов, когда риэлтер Джозеф Фридман ввел в соломинку гофрированный участок, позволяющий изгибать ее для большего удобства использования. Джозеф получил на изобретение патент США 28 сентября 1937 года.

Фридман разработал несколько технологий, которые позволяли массово производить данный тип соломинок. В 1939 году он основал корпорацию "Flexible Straw Corporation" по изготовлению "гибких соломинок" и начал массовый выпуск трубочек. Уже в 1950-х этот бизнес сделал Фридмана миллионером.

Финальный этап эволюции соломинок случился во второй половине 20 века, когда Отто Дайфенбах изобрел целлофановую соломинку для коктейлей. Он сам придумал станок для изготовления таких соломинок, создал доходный бизнес и достиг процветания.