Какой церковный праздник 2 января и что нельзя делать

Церковь почитает святого Иоанна Кронштадтского.

Автор: Шапарь Анастасия

В понедельник, 2 января, православная церковь вспоминает святого Иоанна Кронштадтского. В народном календаре - Игнатьев день. В мире празднуют День интроверта и День научной фантастики.

С именинами поздравляют обладателей имен: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

Какой церковный праздник 2 января

Святой Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых, в Архангельской губернии. Предки в роду его отца были священниками на протяжении 350 лет. Иоанн отличался слабым иммунитетом. Мать подолгу молилась о сыне, и маленький Иоанн сам учился глубокой молитве. В школе мальчик также испытывал трудности.

Святой много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Бог услышал его молитву. После приходского училища святой окончил Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Петербургскую духовную академию. Позже Иоанн женился на дочери протоиерея Константина Несвитского - Елизавете. Пара приняла на себя подвиг девства.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский. azbyka.ru

Молодой священник был ключарем Андреевского собора города Кронштадта. В то время правительство ссылало в Кронштадт уголовных преступников, на которых обратил внимание молодой Иоанн. Ежедневно он приходил в их землянки, оставался там часами, беседовал, утешал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с отвергнутыми обществом.

Мужчина раздавал все свои вещи, когда понял, что этой помощи все равно недостаточно. Люди откликнулись на просьбу пастыря помогать. В Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом.

Традиции и обычаи 2 января

На Руси Игнатьев день посвящали отчему дому. Люди посещали церковь, чтобы помолиться Игнатию Богоносцу, попросить уберечь жилище от всякой нечисти. Обязательным является поклон дому и обход вокруг села крестным ходом с иконой.

В народе 2 января называли "яблочным днем": люди очищали яблони от инея и снега, чтобы урожай был богатым. Какая погода 2 января - такая будет в августе.

Если синицы громко щебечут - к холодам.

Если снег или дождь - ждать хорошего урожая.

Если небо усыпано звездами - к урожаю в будущем году.

Что нельзя делать 2 января

Нельзя занимать ничего соседям, чтобы не отдать счастье.

Не стоит приглашать в дом бедных, старых и беспомощных, чтобы не пришла бедность и болезни в жизнь.

Всемирный день интроверта

День интроверта предостерегает общество от стереотипного понимания данного психотипа. Этот тип личности был определен американским психологом Эдмундом Конклином. По его мнению, интроверты, как и другие типы личности чаще всего бывают смешанными. Интроверт представляют собой две крайности, не являющиеся, патологией.

Интроверты более расположены к кропотливой работе, более пунктуальны и ответственны. depositphotos.com

Интроверты более успешны в кропотливой работе, более пунктуальны и ответственны, упорны в достижении цели, терпеливы. Нужна только правильная обстановка, чтобы интроверту было комфортно сгенерировать интересную идею или нестандартное решение, и смог добиться выдающихся результатов.

К интровертному типу личности относятся звезды Харрисон Форд, Сальма Хайек, Джонни Депп, Эмма Уотсон, Киану Ривз.

День научной фантастики

День фантастики объединяет не только авторов, но и поклонников жанра. Неофициальный праздник появился в США с 2012 года. Дата выбрана в честь дня рождения писателя-фантаста 20 века Айзека Азимова.

Идеи фантастов иногда становятся пророчествами будущего. depositphotos.com

Стоит отметить, что в своих произведениях писатели-фантасты описывали многие идеи, что рано или поздно становились реальностью. Многие критики и писатели называют идеи фантастов пророческим видением и попыткой умозрительного воссоздания вариантов развития человечества, что привлекает миллионы читателей или зрителей окунаться в сюжет.