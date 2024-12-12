Какой церковный праздник 13 декабря и что нельзя делать
Христиане вспоминают пять священномучеников.
В пятницу, 13 декабря, православные христиане почитают святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Их вспоминают 13 декабря по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 26 декабря. 13 декабря в Украине и мире празднуют День рождественского свитера и Международный день скрипки.
С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.
Какой церковный праздник 13 декабря
Святые мученики Евстратий, Авксентий, Евгений, Мардарий и Орест пострадали за веру в начале 4 века в Севастии. В то время правил император-язычник Диоклетиан. Пресвитер Аравийской церкви Авксентий был заключен в темницу язычниками. Военачальник Евстратий был вдохновлен его выдержкой всех мучений, что решил обратиться в христианина. За это власть предала его пыткам. Друг Евстратия Евгений, тоже военачальник, решил разделить участь своего друга и объявил себя христианином. Его приковали цепями и бросили в темницу, где убили.
Когда трех мучеников казнили, простолюдин Мардарий и воин Орест заявили о своей вере в Бога. Их тоже придали смертельным пыткам.
Традиции и обычаи 13 декабря
На Руси подмечали, что с 13 декабря день становился немного длиннее: "Мученик Евстрат солнышку рад". Также в народе говорили, что на Евстратия ведьмы собираются и держат совет: как схватить солнце, чтобы уничтожить его.
Если наблюдать за погодой последующие 12 дней, то можно узнать погоду на весь будущий год.
- Какая погода в этот день - такая и будет в январе.
- Если солнце тусклое и облачно - к морозам.
- Если птицы беспокойные - к скорой метели.
Что нельзя делать 13 декабря
- Нельзя отдавать свою одежду другим.
- Не стоит конфликтовать и сквернословить, чтобы на голову не упала ведьма.
- Не следует в сани запрягать белую лошадь, иначе в дом придет покойник.
- Нельзя оставлять на улице веник, иначе ведьма украдет и устроит метель.
- Не стоит начинать новых дел.