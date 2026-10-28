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Цибульская показалась на фото с мужем, которого годами не показывала

Оля Цыбульская выставила игривый кадр с собственным благоверным Сергеем Грисюком.

Автор: Дмитрий Сыч
Цибульская показалась на фото с мужем, которого годами не показывала
Цибульская замужем с 2015-го года
instagram cybulskaya

Оля Цибульская поделилась архивным снимком с мужем Сергеем Грисюком, которого долго не показывала публике.

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Пара вместе уже 27 лет, из них 11 состоит в официальном браке. В течение длительного времени артистка не раскрывала личность любимого и не публиковала совместные фотографии. Только в 2022 году она впервые рассказала, за кем замужем.

На этот раз Цыбульская присоединилась к популярному в инстаграме тренду, участники которого делятся старейшими фотографиями из своей галереи. Певица опубликовала давнее фото с супругом, на котором они смешно позируют перед камерой и едят мороженое. Вероятно, снимок сделали во время заграничного путешествия. Точную дату его создания исполнительница не уточнила.

instagram cybulskaya

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Оля и Сергей начали встречаться в 1999 году, а в августе 2015-го официально стали супругами. Они воспитывают сына Нестора, родившегося в январе того же года.

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Теги:
фото, ведущая, Оля Цибульская, личная жизнь, отношения, личная жизнь звезд

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