Что посмотреть на Хэллоуин: недооцененные и незамеченные фильмы ужасов

Какие фильмы ужасов посмотреть в октябре.

Автор: Сайко Леся

После двух недель октября многие люди, возможно, ищут какой-нибудь нетрадиционный хоррор-контент. Чтобы помочь в этом поиске, мы составили список недооцененных и незамеченных фильмов ужасов, которые стоит включить в список наблюдения на Хэллоуин.

Какие фильмы ужасов посмотреть на Хэллоуин

Черный кот (1934)

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Для тех, кто ищет острых ощущений в духе старой школы, «Чёрный кот» заслуживает упоминания наряду с такими классическими произведениями, как «Франкенштейн» и «Дракула». В фильме рассказывается о паре, проводящей медовый месяц в Венгрии, которая втягивается в ожесточенное соперничество между двумя мужчинами, чье ужасное прошлое времен Первой мировой войны становится еще более ужасающим, когда один мужчина оказывается сумасшедшим ученым, одержимым сомнительными экспериментами.

За гранью (1981)

Итальянские фильмы ужасов известны тем, что используют кошмарную логику, чтобы проникнуть в душу зрителя, а фильм режиссера Лючио Фульчи «За гранью» считается классикой этого регионального поджанра. В фильме рассказывается о Лизе Меррил, молодой женщине, которая унаследовала старый луизианский отель, который, к несчастью, был построен у врат ада.

Одержимость (1981)

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Фильм «Одержимость», написанный и поставленный Анджеем Жулавским в соавторстве с режиссером Анджеем Жулавским, рассказывает о том, как Марк (Сэм Нил) падает в кроличью нору навязчивого расследования возможных измен своей жены Анны (Изабель Аджани) и сюрреалистического ужаса, когда он узнает, как она на самом деле проводит свое время.

Тэцуо — железный человек (1989)

В этом японском кибер-ужасе рассказывается о служащем (Томоро Тагути), который случайно наезжает на человека, которого считают «металлическим фетишистом», и обнаруживает, что его тело претерпевает серию отвратительных, болезненных трансформаций, которые разрывают прочь его человечность.

В пасти безумия (1994)

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Классический фильм середины 90-х годов от легендарного режиссера Джона Карпентера («Хэллоуин», «Нечто»).«В пасти безумия» повествует о Джоне Тренте (Сэм Нилл), страховом следователе, который изучает историю романиста-затворника Саттера Кейна (Юрген). Прохнов) смерть и попадает в кошмар, словно порожденный реальностью романов ужасов Кейна.

Глюки (2006)

Захватывающий психологический фильм ужасов позднего периода карьеры режиссера «Экзорциста» Уильяма Фридкина «Глюки» рассказывает об Агнес (Эшли Джадд), одинокой женщине, чья изоляция разрушается, когда она знакомится с Питером (Майкл Шеннон) и погружается в его деструктивную паранойю относительно военных экспериментов и заражения насекомыми.

Безумный Бог (2021)

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Фил Типпетт, наиболее известный своими работами по спецэффектам в фильмах «Парк Юрского периода» и «Робокоп», снял «Безумный Бог», лихорадочную историю-мечту о мире, раздираемом войной, геноцидом и сверхъестественными ужасами, которые теперь подчиняют всю разумную жизнь неизвестному.