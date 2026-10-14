Хэллоуин 2026: дата, история, традиции праздника

Узнайте, когда наступит Хэллоуин 2026 и каково происхождение праздника.

Автор: Сайко Леся

Летний сезон подошел к концу, и многие с нетерпением ждут золотой осени и обратного отсчета до одного из самых ярких праздников в году: Хэллоуина. Семьи по всему миру отмечают этот день различными мероприятиями и традициями, начиная от вырезания тыквы и заканчивая ношением впечатляющих костюмов или угощениями.

Когда Хэллоуин 2026?

Хэллоуин 2026 года, традиционно известный как Вечер всех святых, выпадет на пятницу, 31 октября.

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Он всегда проводится накануне христианского праздника Дня всех святых 1 ноября и знаменует начало трехдневного празднования Дня всех святых, который заканчивается Днем поминовения усопших 2 ноября.

Европейский по происхождению Хэллоуин восходит к древнему кельтскому празднику Самайн, который проводился в честь окончания сезона сбора урожая и на гэльском языке означает «конец лета».

Хэллоуин 2026 freepik.com

Что такое Самайн?

Считается, что ранняя церковь превратила языческий Самайн в Хэллоуин в христианство, а современные обычаи часто уходят корнями в фольклор, языческие верования и раннее христианство.

Само слово «Хэллоуин» — это шотландский термин, обозначающий канун всех святых — по сути, вечер перед Днем всех святых.

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Исторически кельты считали, что стены между духовным царством и нашим миром тонки. Чтобы защитить свой урожай, они устраивали за обеденными столами места для добрых духов и разжигали костры, чтобы отпугнуть злых духов.

Угощение и переодевание пришли из Ирландии, Шотландии и Уэльса 16-го века. Люди просили еды в обмен на стихотворение или песню. Люди наряжались в страшные костюмы и выдавали себя за души умерших, чтобы защитить себя.

Хэллоуин 2026 freepik.com

Как отпраздновать Хэллоуин в 2026 году

Поскольку это единственный день в году, когда у нас есть реальный повод надеть маскарадные костюмы, многие люди отправятся на вечеринки в честь Хэллоуина. По мере приближения даты для тех, кто хочет извлечь максимальную пользу из этого события, будет раскрыто множество событий.