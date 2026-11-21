У ваших любимых кинозвезд есть свои ленты-фаворитки. Предпочтения Дэниела Рэдклиффа, Эмили Блант, Дженнифер Лоуренс и других могут вас удивить.

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Представьте: вы на свидании. Все идет хорошо. Еда вкусная, беседа течет, в голову приходит, что это начинает нравиться... А потом всплывает этот вопрос... Решающий момент... Появляется предвкушения, когда ваш голос произносит четыре самых важных слова: "Какой твой любимый фильм?"

Любители кино знают это упражнение. Ваша избранная кинолента многое говорит о вас, и, в конце концов, она может многое прояснить.

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Любимые голливудские звезды сталкиваются с той же дилеммой. К счастью для фанов, о пристрастиях многих из них уже известно.

Дэниел Рэдклифф – 12 разгневанных мужчин

Выпущенная в 1957 году судебная драма Сидни Люмета "12 разгневанных мужчин" является адаптацией телеспектакля 1954 года, написанного Реджинальдом Роузом. История почти полностью происходит в одной комнате, когда присяжные по делу об убийстве в Нью-Йорке обсуждают невиновность молодого человека.

В 1958 году фильм был номинирован на три премии "Оскар": за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший сценарий.

С карьерой, которая переросла из волшебного мира в эклектичные артхаусные фильмы, неудивительно, что Дэниел Рэдклифф с уважением относится к классике. С простым сеттингом и сюжетной линией "Двенадцать разгневанных мужчин" представляет собой блестящее исследование предрассудков и справедливости. Фильм ставит увеличительное стекло над эгоизмом и расовыми предубеждениями. Мастерская режиссура Сидни Люмета только усиливает сомнения по поводу того, восторжествует ли справедливость.

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Эмили Блант – Челюсти

Летом 1975 года "Челюсти" Стивена Спилберга произвели настоящий фурор в прокате. Действие триллера происходит на солнечных пляжах острова Амити. Когда местные воды захватывает гигантская акула-убийца, новый шериф города должен выследить и убить кровожадное существо.

Эмили Блант прославилась тем, что защищала близких от кровожадных монстров в фильме "Тихое место". А ведь именно "Челюсти" установили стандарт для хорроров, которые вышли после них. В частности – и с Блант.

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Джона Хилл – Рашмор

"Рашмор" Уэса Андерсона был выпущен в 1998 году, но до сих пор остается одним из лучших фильмов о совершеннолетии. Действие ленты происходит в эксцентричной подготовительной школе, где исключительно трудолюбивый подросток (Джейсон Шварцман) борется с богатым отцом своего одноклассника (Билл Мюррей), чтобы завоевать сердце учителя начальной школы.

Драма взросления – это сложный фильм, но, похоже, Джона Хилл научился своему ремеслу, просматривая работы самого эксцентричного мастера. Хотя режиссерский дебют Хилла "Середина 90-х" не является причудливой копией "Рашмора", вполне понятно, что Хилл питает любовь к этому фильму о борющемся подростке из неблагополучной семьи.

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Дженнифер Лоуренс – Полночь в Париже

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В фильме Вуди Аллена "Полночь в Париже" 2011 года история оживает. Сюжет вращается вокруг неудовлетворенного сценариста (Оуэн Уилсон) во время поездки в Париж со своей невестой (Рэйчел МакАдамс). Борясь с сомнениями о своей карьере и отношениях, ностальгирующий любитель истории каждый день в полночь странным образом переносится в 1920-е годы.

Дженнифер Лоуренс похвалила "Полночь в Париже" за комедийность, изобретательность, платья, выступления и участие икон классической литературы. Любителям истории это обязательно к просмотру. От Хемингуэя до Пикассо – это восхитительно занимательная демонстрация художественной жизни на фоне смены поколений.

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Сет Роген – Большой Лебовски

"Большой Лебовски" – знаменитая работа двух неподражаемых режиссеров братьев Коэнов – вышел на экраны в 1998 году. Криминальная комедия рассказывает о Джеффе "Чуваке" Лебовски (Джефф Бриджес), бездельнике из Лос-Анджелеса, который попадает в мир преступности после того, как его ошибочно принимают за одноименного миллионера.

Сет Роген и Чувак – пара, заключенная на небесах. Комедийный фильм Коэнов отвечает всем требованиям Рогена – мастера комедийных фильмов с бездельниками.

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Кристен Белл – Квартира

Билли Уайлдер получил Оскар в 1960 году со своей романтической комедией "Квартира". Всего фильм получил пять наград: за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший сценарий, лучшую художественную постановку и лучший монтаж. По сюжету, пытаясь получить преимущество на работе, страховой агент с Манхэттена (Джек Леммон) сдает собственную квартиру руководителям своего офиса.

Благодаря выступлениям Джека Леммона и Ширли Маклейн Кристен Белл признает, что актерская игра не стала намного лучше с тех пор, как вышла "Квартира". В общем, фильм Уайлдера – бесспорная классика, более чем заслуживающая своих немалых наград.

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Роберт Паттинсон – Пролетая над гнездом кукушки

Адаптированная книга Кена Кизи 1962 года получила кинематографическое воплощение Милоша Формана "Пролетая над гнездом кукушки" в 1975 году. Действие фильма происходит в психиатрической больнице. Он рассказывает о Р. П. Макмерфи (Джек Николсон), который восстает против системы и сплачивает своих собратьев-бунтарей.

Р. П. Макмерфи – один из влиятельных персонажей в истории кино. Роберт Паттинсон благодарит Николсона за игру в "Пролетая над гнездом кукушки" за то, что она вдохновила его занятие позиции "среднего пальца по отношению к миру".

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Аманда Сейфрид – Ромео + Джульетта

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Нет такой литературной адаптации, как "Ромео + Джульетта" База Лурмана 1996 года. Эта версия классического Шекспира переносит устаревшую Верону в модный современный пригород, сохраняя при этом оригинальные диалоги. В результате получился дикий, динамичный поворот сказки, старой как мир.

Молодого Леонардо Ди Каприо трудно превзойти. Аманда Сейфрид поблагодарила его и Клэр Дэйнс за исключительную игру, которая вдохновила ее на личное совершенствование в актерстве.

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