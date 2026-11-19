Церковь почитает преподобного Григория и святителя Прокла.

Автор: Мельник Анна

В пятницу, 20 ноября, православные христиане чтят память преподобного Григория и святителя Прокла. Их вспоминают 20 ноября по новому церковному календарю (с 1 сентября 2023). По старому стилю - 3 декабря.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Иларион, Александр, Алексей, Анна, Анатолий, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Иван, Иосиф, Исаак, Фекла.

Какой церковный праздник 20 ноября

Григорий Декаполит был аскетом и подвижником, жил в VIII-IX ст. Родился в бедной семье, мать была очень благочестива, а родной брат стал монахом. На протяжении 14 лет прожил в монастыре, много путешествовал. Григорий изгонял бесов, лечил от недугов. Святой обладал даром предвидения. Последние годы жизни жил в монастыре святого Мины в Солуне. Перед смертью попросил перенести его на гору Олимп, где и умер.

Преподобный Григорий Декаполит. открытые источники

Прокл был учеником Иоанна Златоуста. По легенде, однажды к Златоусту ночью пришел человек, когда святой беседовал с каким-то старцем. Прокл решил не отвлекать его и встал у дверей, чтобы никто не мешал разговору. Так происходило три ночи подряд. Утром Прокл увидел икону апостола Павла и понял, что именно с ним Златоуст общался. Позже Прокл стал патриархом в Константинополе.

Когда в городе произошло землетрясение, разрушившее многие здания и храмы, он устраивал крестные ходы. Во время одного из таких ходов отрока подняло к небу, а затем опустило на землю. Прокл рассказал, что в небесах слышал пение ангелов. Люди стали повторять слова молитвы - и землетрясение прекратилось.

Святитель Прокл, патриарх Константинопольский. открытые источники

Традиции и обычаи 20 ноября

В народе поговаривали: "На Прокла проклинай нечисть". Тогда злые силы не выйдут из-под земли и не причинят вреда.

Если поленья трещат в печи - ждать мороза.

Если снегири поют - к метели.

Если снег - к дождливой погоде.

Если на верхушке дерева сидит тетерев - ждать теплой погоды.

Если ночью и рано утром снег, но погода безветренная - ближайшие дни будут солнечными.

Что нельзя делать 20 ноября