Злата Митчелл позировала для фото в кружевном платье.

Злата Митчелл – старшая дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут – возобновила активность в фотоблоге после месячного перерыва. Барышня опубликовала серию фотографий в костюме, который выбрала для празднования Хэллоуина.

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20-летняя Злата вдохновилась стилем американской актрисы и иконы моды 1960–1970-х годов Присциллы Пресли. Она предстала в длинном белом платье с кружевными частями и глубоким декольте. Образ дополнили сапоги, полупрозрачная черная накидка и чокер с крестиком.

Публикацию девушка сопроводила предложением проигнорировать ее продолжительное отсутствие. Еще Митчелл отметила, что ждала хэллоуинских выходных специально для этого перевоплощения. Хотя, дескать, и обнародовала фотографии с трехнедельным опозданием.

instagram zlatamitchellll

instagram zlatamitchellll

instagram zlatamitchellll

instagram zlatamitchellll

instagram zlatamitchellll

instagram zlatamitchellll

Ольга Фреймут оставила под сообщением комментарий, в котором назвала дочь своей девочкой.

Злата Митчелл нынче самостоятельно живет в США и регулярно делится с аудиторией фотографиями своей повседневной жизни. Ранее она также публиковала кадры с отдыха на калифорнийском побережье, демонстрировала праздничные наряды и показывала романтический образ для свадебного события.

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Время от времени дочь телеведущей проводит досуг со своей младшей сестрой Евдокией, которой девять лет. Эту дочь, а также десятилетнего сына Валерия Фреймут родила от теперешнего супруга Владимира Локотко.