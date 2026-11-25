Победительницей стала 27-летняя представительница Пуэрто-Рико

Автор: Коваленко Наталья

В ночь на 24 ноября в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) состоялся финал 75-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2026». Победительницей стала 27-летняя представительница страны-хозяйки Дженнифер Баррето. Она не только завоевала шестую корону для Пуэрто-Рико, но и вошла в историю как первая мама, получившая этот титул после отмены запрета на участие для замужних, разведенных женщин, матерей и беременных.

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Дженнифер Баррето имеет степень бакалавра психологии, а также две степени магистра — по психологии и социальной работе. С 2021 года она работает с семьями военных при Министерстве армии США, помогает пострадавшим от домашнего насилия, а также занимается профилактической работой. Победительница замужем за сержантом армии США Яном Карлосом Баррето Кальдероном и воспитывает 7-летнюю дочь Пенелопу.

В пятерку лучших на конкурсе «Мисс Вселенная-2026» также вошли:

Первая вице-мисс — Мелисса Нуньес Алеванте (Доминиканская Республика)

Вторая вице-мисс — Клара Вегас Гоэтц (Венесуэла)

Четвертое место — Беа Миллан-Виндорски (Филиппины)

Пятое место — Джорджия Уоддингтон (Новая Зеландия)

Представительница Украины Анна Никонова вошла в топ-30 самых красивых участниц конкурса.

Следующий, 76-й конкурс «Мисс Вселенная» планируют провести в Коста-Рике.