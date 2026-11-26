Владислав Супряга стал супругом Марины Литвин.

Владислав Супряга – 26-летний футболист киевского "Динамо" – и обладательница титула "Мисс Земля Украина" Марина Литвин узаконили свои отношения. Пара сыграла свадьбу в Киеве, однако поделилась фотографиями с церемонии только через две недели после нее.

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О женитьбе влюбленные решили не сообщать сразу, ведь хотели провести особый день без лишнего внимания. Церемония прошла 11 ноября, а 25-го Марина опубликовала в инстаграме кадры с празднования.

Похоже, Владислав и Марина предпочли современную эстетику и камерную атмосферу. На снимках молодожены позируют вместе в белых нарядах. Для важного события они выбрали сдержанный стиль, отказавшись от традиционного пышного платья, классического костюма и масштабного празднования.

instagram vladyslavsupriaha

instagram vladyslavsupriaha

instagram vladyslavsupriaha

instagram vladyslavsupriaha

instagram vladyslavsupriaha

instagram vladyslavsupriaha

История любви Супряги и Литвин началась в 2023 году. Их отношения впоследствии стали серьезными, а в июне 2024-го футболист сделал предложение избраннице.

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До романа с Мариной Владислав встречался с Дарьей Савиной. Сейчас она состоит в браке с игроком "Шахтера" Валерием Бондарем, от которого родила дочь.