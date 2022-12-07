Какой церковный праздник 7 декабря и что нельзя делать

Церковь почитает мученицу Екатерину Александрийскую.

Автор: Шапарь Анастасия

В среду, 7 декабря, православные христиане чтят память великомученицы Екатерины Александрийской. В народном календаре - Екатеринин день. В Украине отмечают День местного самоуправления, а в мире - День гражданской авиации.

С именинами поздравляют носителей имен: Августа, Анисья, Екатерина, Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Евграф, Иван, Марк, Михаил, Митрофан, Прокопий, Порфирий, Симон и Христофор.

Какой церковный праздник 7 декабря

Великая святая Екатерина жила в IV веке. Девушка была умной, знала несколько языков, ее родители хотели, чтобы она вышла замуж за равного мужчину. Святая обратилась к старцу, который дал ей икону Божьей матери с младенцем и посоветовал молиться, чтобы увидеть лицо суженого. Позже старец крестил ее, а на следующий день Екатерине приснился сон, где на нее смотрел Иисус Христос. Тогда девушка поняла, что ее будущий муж - Господь.

Когда начались гонения на христиан, великомученица отказалась выйти замуж за царя язычников и твердо исповедовала христианство. За что ее кинули в темницу, а потом казнили.

Екатерина Александрийская azbyka.ru

Традиции и обычаи 7 декабря

Наши предшественники устраивали гуляния на санях, а после устраивали пир. Маленьким детях, которых не приглашали на застолье, посылали в подарок гостинцы и санки.

В ночь на Екатерину незамужние девушки гадали на суженых: отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы показался суженый. Если же у девушки есть парень, то она втихаря брала какую-то его вещь, а потом кругами катала вокруг нее каравай.

Если Луна в кругах - к оледенению.

Если нет снега - следующий год будет неурожайный.

Если туман или оттепель - к морозу.

Что нельзя делать 7 декабря