Юрий Горбунов публично обратился к своей жене и коллеге Екатерине Осадчей по торжественному поводу.

Юрий Горбунов по случаю Дня ангела нежно поздравил жену Екатерину Осадчую. Он также опубликовал фото, на котором публичное лицо предстало в естественном образе – без макияжа.

Праздничный сообщением ведущий и продюсер поделился в инстаграме. Он пожелал любимой всегда оставаться собой, а также поздравил всех женщин по имени Екатерина.

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Осадчая поблагодарила супруга за внимание, а впоследствии сама с юмором приобщилась к празднованию.

instagram gorbunovyuriy

instagram gorbunovyuriy

instagram gorbunovyuriy

instagram gorbunovyuriy

instagram gorbunovyuriy

instagram gorbunovyuriy

Ведущая опубликовала подборку шутливых изречений о характере Екатерин. В частности, в мемах говорилось, что Екатерину бывает непросто понять, после общения с ней иногда нужен отдых и т. д.

Деятельница также пожелала всем Катям наслаждаться жизнью и не терять жажды к приключениям. Она поинтересовалась у подписчиц, узнали ли они себя или своих знакомых в этих шутливых описаниях.

Отдельно Осадчая пошутила, что владелицы этого имени могут быть не подарком, а настоящим сюрпризом, с которым точно не приходится скучать. Горбунов не остался в стороне и в комментариях под сообщением дополнительно поздравил жену и высказал ей слова любви.

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

instagram kosadcha

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Ранее 56-летний Юрий Горбунов рассказывал о возможности рождения третьего ребенка в браке с Екатериной Осадчей и объяснил, почему они пока откладывают это.